Цей простий спосіб запобігне вицвітанню одягу при пранні (відео)
Для любителів часто прати одяг є хороша новина. Вберегти свої речі від втрати презентабельного виду через вицвітання чи кошлання простіше, ніж здається.
Про це пише The Sun.
Експерт рекомендує запам'ятати одне просте правило: завжди вивертайте одяг перед тим, як покласти його до пральної машинки.
Це захистить не тільки колір, але й принти, вишивку, інші елементи на одязі.
За словами спеціаліста, є чотири основні причини того, щоб завжди прати одяг навиворіт:
- більшість бруду, поту, жиру, що виділяється тілом, знаходиться всередині,
- прання навиворіт запобігає вицвітанню кольору зовні,
- на зовнішній стороні джемперів чи інших трикотажних виробів ви не отримаєте жодних катишок, тому що натомість вони будуть всередині,
- ви захистите такі елементи, як вишивка або принти.
Також варто завжди прати одяг схожого кольору та схожі типи тканини.
І ще одне: завжди застібайте блискавки, будь-які інші застібки, щоб вони не зачепилися за інші тканини в пральній машині.
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