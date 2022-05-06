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Цей простий спосіб запобігне вицвітанню одягу при пранні (відео)

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П'ятниця 06 травня 2022 13:43
Цей простий спосіб запобігне вицвітанню одягу при пранні (відео) Фото: Як правильно прати одяг без вицвітання (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Для любителів часто прати одяг є хороша новина. Вберегти свої речі від втрати презентабельного виду через вицвітання чи кошлання простіше, ніж здається.

Про це пише The Sun.

Експерт рекомендує запам'ятати одне просте правило: завжди вивертайте одяг перед тим, як покласти його до пральної машинки.

Це захистить не тільки колір, але й принти, вишивку, інші елементи на одязі.

За словами спеціаліста, є чотири основні причини того, щоб завжди прати одяг навиворіт:

  • більшість бруду, поту, жиру, що виділяється тілом, знаходиться всередині,
  • прання навиворіт запобігає вицвітанню кольору зовні,
  • на зовнішній стороні джемперів чи інших трикотажних виробів ви не отримаєте жодних катишок, тому що натомість вони будуть всередині,
  • ви захистите такі елементи, як вишивка або принти.

Також варто завжди прати одяг схожого кольору та схожі типи тканини.

І ще одне: завжди застібайте блискавки, будь-які інші застібки, щоб вони не зачепилися за інші тканини в пральній машині.

Раніше ми писали, як почистити картоплю в мундирі за дві секунди.

Також повідомлялося, як насправді треба мити фрукти й овочі.

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