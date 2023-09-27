"Начинайте готовиться": полковник ВСУ дал совет "бойцам экономического фронта"

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Это означает, что мужчине призывного возраста могут где угодно вручить повестку и направить на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако сейчас также существует понятие так называемого "экономического фронта", который "держат" гражданские.

Раздражают ли военных люди, которые развлекаются

Полковник рассказывает, что раньше действительно относился к этому болезненно, однако понимает, что жизнь должна продолжаться.

Он добавляет, что условно сидящий в кафе может быть военным и просто отдыхать с семьей.

"Эта война надолго, я так думаю. Эта война коснется всех. Даже тех, кто сейчас сидит в кафешках. Есть возможность у них сейчас радоваться жизни, пусть радуются", - говорит Хода.

Сегодня "экономический" фронт, завтра - настоящий

Леонид Хода советует каждому начать готовиться к войне.

"Если он сегодня на "экономическом" фронте, он завтра может быть на настоящем фронте. Потому что враг у нас мощный. От своих планов он не отступает. Я бы просто советовал не убегать в другую реальность, а готовиться к войне", - высказывается военный.