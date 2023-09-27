"Починайте готуватися": полковник ЗСУ дав пораду "бійцям економічного фронту"

В Україні триває загальна мобілізація. Це означає, що чоловіку призовного віку можуть будь-де вручити повістку та направити на проходження військово-лікарської комісії. Однак зараз також існує поняття так званого "економічного фронту", який "тримають" цивільні.

Чи дратують військових люди, які розважаються

Полковник розповідає, що раніше справді ставився до цього болюче, однак розуміє, що життя повинне продовжуватися.

Він додає, що той, хто умовно сидить у кафе, може бути військовим і просто відпочивати з сім'єю.

"Ця війна надовго, я так думаю. Ця війна торкнеться всіх. Навіть тих, хто зараз сидить у кафешках. Є можливість у них зараз радіти життю, хай радіють", - каже Хода.

Сьогодні "економічний" фронт, завтра - справжній

Леонід Хода радить кожному почати готуватися до війни.

"Якщо він сьогодні на "економічному" фронті, він завтра може бути на справжньому фронті. Тому що ворог у нас потужний. Від своїх планів він не відступає. Я б просто радив не тікати в іншу реальність, а готуватися до війни", - висловлюється військовий.