Военный учет женщин. Что будет в случае неявки и что об этом думают военные ВСУ

До 1 октября женщины в Украине должны встать на военный учет в ТЦК СП. И хотя присоединиться к рядам ВСУ может любая желающая женщина, нынешний приказ касается только медицинских специальностей.

Подробнее об учете и что об этом думают сами военные - читайте в материале Styler ниже.

Кто должен стать на военный учет

Военный учет женщин 2023 регулируется указом Минобороны Украины №35. В соответствие с ним до 1 октября на военном учете будут стоять:

врачи

медсестры

стоматологи

фармацевты

При этом все они должны быть призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет.

Для определения того, подлежит ли женщина установлению на учет, считается и специальность по диплому, и по месту работы. Если женщина окончила медицинскую ВУЗ, но не работает по специальности, ей все равно нужно стать на учет.

В общем, процедура постановки на учет женщин не отличается от той, которая предусмотрена для мужчин. Медкомиссия устанавливает, пригодна ли женщина к военной службе. Кстати, женщины должны дополнительно пройти осмотр у гинеколога.

Среди документов, которые необходимо иметь с собой:

заявление

паспорт или ID-карта

идентификационный номер

диплом

справка с места работы

документы, подтверждающие определенные семейные обстоятельства: свидетельства о рождении детей или документ об опеке, свидетельство о браке и особые документы о состоянии здоровья

фотографии

Обратите внимание, что не все женщины медицинских специальностей подлежат взятию на учет. Беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске признаются непригодными независимо от недели беременности.

А матери имеют право на отсрочку, если:

воспитывают детей самостоятельно

имеют троих и более несовершеннолетних детей

воспитывают ребенка с инвалидностью

отец ребенка уже служит в ВСУ

Что будет в случае неприбытия в ТЦК СП

Согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение правил военного учета во время военного положения могут наложить штраф от 850 до 1 700 гривен.

Важно также понимать еще одну вещь:

"Постановка на военный учет - это еще не мобилизация женщин, ведь медкомиссия может признать женщину непригодной или ограниченно годной по состоянию здоровья. Но в дальнейшем они действительно могут быть мобилизованы (чаще всего как боевые медики) или привлечены для выполнения определенных работ", - обьяснятет управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Что думают военные об учете женщин

Мы также поинтересовались у украинских военных, что они думают по поводу такого новшества.

Пресофицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик стала в ВСУ добровольцем после гибели на фронте жениха Александра Махова. Она говорит, что в ВСУ очень нужны профессиональные специалисты.

"На войне катастрофически не хватает профессиональных медиков. Если бы тогда, в Довгеньком, вместе с моим Сашей был специалист, шансов спасти его было бы гораздо больше. К тому же за 9 лет войны, женщины в армии показали себя на высоком уровне. Все привыкли, что в каждом подразделении есть женщины, которые наравне с мужчинами", - рассказала она Styler.

Она добавляет, что война будет продолжительной, поэтому каждому и каждой следует быть готовыми.

"Пока другие путешествуют, учатся, развиваются, открывают бизнесы, мы теряем свои лучшие годы и уже стали психологически нестабильными. Я призываю гражданских женщин и мужчин учиться, проходить медицинские курсы и готовить себя морально к службе в рядах ВСУ. Потому что кто как не мы?" - размышляет Блищик.

А младший сержант 68-й отдельной егерской бригады имени Алексы Довбуша Павел Прижегодский напоминает, что мы воюем со страной, значительно превосходящей количественно. Поэтому, по его мнению, приказ Минобороны вполне закономерный. В то же время Павел не скрывает гордости за женщин в ВСУ.

"Я очень восхищаюсь девушками, которые служат. Больше всего я виделся с медиками. Они действительно для меня героини нашего времени. Они делают титаническую работу, имеют стальные нервы. И за это лично я очень сильно их уважаю", - делится с нами военный.

Какие специальности также могут быть призывными и кто из известных певиц проходил военную службу - смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.