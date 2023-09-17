Военный аналитик Левиев: что не так с популярным "экспертом", которого смотрят украинцы

Военный эксперт и основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, аналитику которого смотрят тысячи украинцев, действительно является обычным профаном и даже шарлатаном.

Об этом свидетельствует видео "Телебачення Торонто", команда которого проанализировала работу российского оппозиционера.

Что не так с Русланом Левиевым

Авторы видео и основатель проекта, журналист и военный Роман Винтонив, более известный как Майкл Щур, называют Левиева - представителя когорты так называемых "хороших россиян" - "российским аналогом Арестовича".

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Как известно, основатель OSINT-группы Conflict Intelligence Team регулярно выдает в YouTube и других соцсетях аналитику относительно российско-украинской войны и включается в эфиры российских, украинских и западных телеканалов.

Однако как говорится в сюжете ТТ, этот популярный даже среди украинцев "эксперт" не гнушается озвучивать ничем не подтвержденную информацию и не нести за это ответственности.

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"Недавно Левиев как человек без экспертных знаний комментировал траекторию движения ракеты, попавшей в рынок в Константиновке. Из совокупности привлеченных за уши суждений он заключил, что это была украинская ракета, а не российская", - приводят один из примеров авторы видео.

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Интересно, что когда теории российского оппозиционного "аналитика" опровергают, то он оправдывается исключительно тем, что "просто не выспался", или "не до конца проверил", или "во всем виновата команда, потому что он сам не успевает проверять большой массив информации".

Винтонив и Ко разобрали, как говорят по крохам, факапы "военного эксперта", издающего микс псевдоаналитики и выдумок за правду.

Факты из жизни Левиева

Руслан является русским программистом. Хотя до 2007 года он учился на юридическом факультете Сургутского государственного университета на факультете "Уголовное право".

В ходе учебы Левиев проходил практику в Следственном комитете РФ, где проработал 2,5 года: участвовал в расследовании уголовных дел, работал в гражданских судах. Однако ушел с последнего курса вуза, потому что "разочаровался в реалиях российской правовой системы" и переквалифицировался в IT-специалиста.

Руслан Левиев (фото: facebook.com/ruslanleviev)

С 2011 года начал интересоваться политикой, в частности стал поддерживать ныне сидящего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.

Неоднократно будущий "военный эксперт" принимал участие в акциях протеста, за что (так же неоднократно) его задерживали российские правоохранители.

Conflict Intelligence Team, занимающийся расследованием на основе открытых источников обстоятельств вооруженных конфликтов, Руслан основал в 2014 году - с началом российского вторжения в Украину. Собственно, вместе с Bellingcat и "ИнформНапалм" СИТ принадлежит к крупнейшим из подобных групп, возникших во время российско-украинской войны

В 2022 году Левиев и его сторонники эмигрировали из России в Грузию.

В РФ тем временем записали Левиева в "иноагенты" и возбудили против него уголовное дело за распространение "заведомо ложной информации" о российских вооруженных силах.

Руслан Левиев (фото: facebook.com/ruslanleviev)