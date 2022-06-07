Чому на шоколаді з’являється білий наліт і чи безпечний він для здоров’я

Багато любителів шоколаду вважають, що білий наліт, який з'являється на плитках, свідчить про псування продукту.

Які міфи про шоколад варто знати - читайте нижче .

Шоколад під час дієти категорично протипоказаний

Так, 30 г шоколаду в день фігурі не зашкодять. Ласощі можна дозволяти собі двічі-тричі на тиждень, не частіше, і тільки в першій половині дня.

Зокрема, темний шоколад може перешкоджати розвитку ожиріння шляхом зменшення експресії генів, що беруть участь у синтезі жирних кислот, зниження перетравлення та всмоктування жирів та вуглеводів, а також збільшення відчуття ситості.

Чи потрібно шоколад зберігати у холодильнику

Шоколад варто зберігати у холодильнику лише у спекотні дні, коли він може розтати. У холодильнику висока вологість, яка шкідлива для шоколаду. Якщо немає спеки, він може зберігатися при кімнатній температурі.

Про що свідчить білий наліт на шоколаді

Такий наліт є наслідком виступаючих на поверхні шоколаду масел, що містяться в какао-бобах. Це свідчить про те, що продукт, швидше за все, неправильно зберігався, наприклад, при перепадах температури.

Однак, варто знати, що такий наліт нешкідливий. Також його можна вважати ознакою натуральності продукту, оскільки шоколад, до складу якого входять замінники какао-олії, білим нальотом не покривається.

Яка шкода шоколаду

Шоколад - калорійний продукт (понад 500 ккал на 100 г) та містить багато цукру.

Продукт входить до списку заборонених продуктів при атрофічному гастриті та колітах, хронічному запаленні кишечника, захворюваннях жовчних шляхів та печінки, сечокам’яної хвороби та подагрі, ожирінні, нефриті та нирковій недостатності.

Шоколад часта причина алергії, особливо у дітей. Вживання цього десерту без міри може спровокувати появу висипань на шкірі.

Користь і шкода шоколаду для організму залежать від його кількості. Якщо не перестаратися, то ці смачні ласощі, крім того, що принесуть задоволення ще і здатні принести невелику користь.

Крім того, усі корисні властивості цього десерту найкраще розкриваються в чорному, гіркому виді. При купівлі обов’язково треба дивитися на склад, де кількість какао-олії повинна бути досить високою. Саме такий продукт і можна назвати справжнім шоколадом.