ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як відрізнити справжній шоколад від підробки: швидкі і надійні способи

Новость на русском →
Четвер 06 січня 2022 14:06
Як відрізнити справжній шоколад від підробки: швидкі і надійні способи Фото: Як зрозуміти, що шоколад якісний (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Якісний шоколад від підробленого відрізнити можна, використовуючи ряд простих способів. Звичайно ж найкраще це робити вдома, коли плитка відкрита. Але ще в магазині за складом на упаковці можна запідозрити, що ваша шоколадка містить зайві, часто шкідливі для вас, компоненти.

Про це пише Tut-news.

Читаємо упаковку

У натуральному шоколаді має міститися мінімум складових. Це какао-олія, цукор, терті какао-боби.

У молочний шоколад додається ще сухе молоко. Але ніяких рослинних жирів, пальмової олії і т. д. плитка шоколаду містити не повинна

Термін зберігання натурального шоколаду - не більше року. Якщо на упаковці вказано тривалий термін - з шоколадкою точно не все в порядку.

Перевіряємо плитку шоколаду:

  1. Відкрийте упаковку і гарненько огляньте поверхню. "Правильний" шоколад глянцевий і відкидає відблиски.
  2. Відламайте шматочок. Якщо звук гучний і дзвінкий - все в порядку, а гнучке і тихе розламування означає, що в шоколаді багато олій і консервантів.
  3. Усередині шоколад повинен бути матовим і відрізнятися від зовнішньої глянцевої сторони.
  4. Стисніть в долоні. Справжній шоколад повинен танути в руках, але не миттєво, а через деякий час. Якщо шоколад не тане зовсім, не залишає ніяких слідів, це теж поганий знак.
  5. Зігніть плитку. Натуральний шоколад не гнеться, він відразу ламається з характерним клацанням. Згинання - ознака присутності в продукті рослинних жирів.
  6. Занурте в молоко - натуральний шоколад потоне.
  7. Заморозьте. На якісному шоколаді вже після трьох годин в морозилці з'являться білі плями. Підробка ж не змінить своїх властивостей.
  8. Відкусіть. Натуральний шоколад не прилипає до зубів і тане в роті.

Раніше експерти також розповіли, як відрізнити якісне згущене молоко від фальсифікату.

Також ми писали, як перевірити на справжність червону ікру.

Читайте РБК-Україна в Google News
шоколад
LITE
Різдвяний Святвечір 2022: що категорично не можна робити в цей день
Різдвяний Святвечір 2022: що категорично не можна робити в цей день