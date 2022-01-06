Як відрізнити справжній шоколад від підробки: швидкі і надійні способи

Якісний шоколад від підробленого відрізнити можна, використовуючи ряд простих способів. Звичайно ж найкраще це робити вдома, коли плитка відкрита. Але ще в магазині за складом на упаковці можна запідозрити, що ваша шоколадка містить зайві, часто шкідливі для вас, компоненти.

Про це пише Tut-news.