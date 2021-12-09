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Вчені розповіли, скільки шоколаду треба з'їдати на день для щастя

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Четвер 09 грудня 2021 07:58
Вчені розповіли, скільки шоколаду треба з'їдати на день для щастя Скільки шоколаду потрібно з'їдати за день (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені із Сеульського національного університету провели дослідження, яке показало, якщо їсти 3 рази на день по шматочку вагою 10 грамів із 85% вмістом чорного шоколаду, то людина стає щасливішою.

Про це повідомляє Daily Mail.

Так, у дослідженні взяли участь 46 людей. Зокрема, в одній групі були люди, які протягом трьох тижнів їли шоколад із різним відсотком какао у складі. А в іншій групі люди не їли шоколаду взагалі.

Фахівці розповіли, що покращення настрою пов'язане зі зміною в мікробіоті кишечника через вживання чорного шоколаду. Окрім того, настрій покращився лише в тих, хто їв саме чорний шоколад, а не молочний.

У дослідженні зазначається, що чорний шоколад може змінити настрій. Зазначається, що щоденне вживання чорного шоколаду впливає на фізіологічний і психологічний стан людини.

Вчені розповіли, скільки шоколаду треба з'їдати на день для щастяСкільки шоколаду потрібно з'їдати вдень (freepik)

Як відомо, незначна кількість шоколаду в день можуть бути корисними. Але це повинен бути саме чорний гіркий шоколад, який містить в собі мінімум 55% какао-бобів, а не замінників. Вони є гарними знищувачами жиру і застосовуються, наприклад, в антицелюлітній практиці при масажі.

Раніше ми повідомляли, що нутриціолог дала покроковий рецепт корисного шоколаду.

Також ми писали, що лікар попередила, про що може говорити тяга до солодкого.

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