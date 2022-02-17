Ось що станеться з організмом, якщо кожен день їсти темний шоколад

Оскільки шматочок шоколаду кожен день є частою звичкою, вам може бути цікаво, що ця солодкість може зробити з вашим тілом - чи так вона корисна для здоров'я, як ви думаєте?

Існує дуже мало солодощів, від яких ви можете відчувати себе так само добре, як від темного шоколаду. У цьому кондитерському виробі мало цукру (за умови, що ви купуєте батончик, що містить більше 70% какао), він містить корисні жири, які дійсно наситять вас, і багатий корисними сполуками, такими як антиоксиданти.

Що станеться з організмом, якщо часто їсти темний шоколад, повідомляє Eat this, not that.

Видання проаналізувало дослідження і розглянуло докази, що підтверджують науково обґрунтовані переваги шоколаду.

Ви можете запобігти збільшенню ваги

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі сільськогосподарської та харчової хімії, один конкретний тип антиоксиданту в какао, флаванол, відомий як олігомерні проціанідіни (ПК), запобігає набору зайвої ваги лабораторними мишами. Щоб отримати користь від флаванолів, ви повинні вибирати темний шоколад.

Ці рослинні поживні речовини містяться в сухих речовинах какао, які більш поширені в темних батончиках, ніж в батончиках з молочного шоколаду, які містять більше цукру і молока. Оскільки це дослідження було проведено на тваринах, ми не обов'язково можемо зробити такі ж висновки для людей; однак відомо, що зниження споживання калорій безумовно допоможе вам схуднути.

Так що, якщо ви заміните звичку їсти морозиво на ніч на плитку темного шоколаду з меншою калорійністю, ви зможете схуднути.

Ви можете знизити рівень стресу

Не тільки тому, що ви тягнетеся за шматочком шоколаду, коли відчуваєте стрес, цей темний десерт зменшує занепокоєння - сполуки в шоколаді насправді відіграють хімічну роль у зниженні рівня стресу.

Згідно з дослідженням, опублікованим в Journal of Proteome Research, вживання 40 грамів шоколаду щодня протягом приблизно двох тижнів може допомогти вам розслабитися за рахунок зниження рівня гормонів стресу, таких як кортизол.

Чим корисний шоколад (фото: freepik.com)

Ви можете знизити ризик хронічних захворювань

Ваша любов до шоколаду може стати ще сильніше, коли ви дізнаєтеся, що він робить ваше серце сильніше! Недавні дослідження показали, що споживання шоколаду пов'язане зі зниженням ризику ішемічної хвороби серця, інсульту і діабету.

Дані свідчать про те, що для того, щоб досягти цього ефекту, ви повинні з'їдати мінімум 1 порцію шоколаду в тиждень, але не більше 6 порцій. Дослідники вважають, що користь шоколаду для здоров'я серця пов'язана з великою кількістю в шоколаді флаванолів, таких як епікатехін, катехін і проціанідіни.

Флаваноли можуть забезпечувати кардіометаболічний захист завдяки своїй антигіпертензивній, антитромбоцитарній (перешкоджає згортанню крові), антиоксидантній та протизапальній дії.

Ви підтримаєте здоров'я травної системи



Ваш кишковий мікробіом - спільнота бактерій, вірусів, грибків, архей, які живуть у вашому травному тракті - пов'язаний з кількома областями вашого здоров'я, від підтримки здорової шкіри до зниження апетиту і поліпшення настрою.

Переконатися, що хороші бактерії в вашому кишечнику ситі і здорові, необхідно для того, щоб кишковий мікробіом виконував свою роботу. Ось де на допомогу приходить шоколад.

Поліфеноли какао в темному шоколаді сприяють зростанню протизапальних бактерій в мікробіоті. У випробуваннях на людях, проведених на здорових добровольцях, споживання напою з високим вмістом флаванолу какао протягом чотирьох тижнів значно збільшило зростання двох штамів пробіотичних бактерій. Це дослідження показує, що поліфеноли какао можуть поводитися як пребіотики (їжа для ваших пробіотиків).

Ви можете боротися із запаленням



Невелике запалення - це добре, це природна реакція організму на стрес. Але коли ваше тіло стає хронічно запаленим - найчастіше через неправильне харчування - ви можете відчувати проблеми зі здоров'ям на клітинному рівні. Хронічне запалення пов'язане з серцевими захворюваннями, раком і діабетом, а також з порушенням почуття голоду і гормонів, що регулюють обмін речовин.

Дослідження, опубліковане в американському журналі клінічного харчування, показало, що вживання темного шоколаду в помірних кількостях може допомогти запобігти і відновити пошкодження клітин, викликане запаленням. Дослідники приписують протизапальні властивості флаванолам какао.