Почему на шоколаде появляется белый налет и безопасен ли он для здоровья

Многие любители шоколада считают, что белый налет, который появляется на плитках, свидетельствует о порче продукта.

Шоколад во время диеты категорически противопоказан

Так, 30 г шоколада в день фигуре не повредят. Лакомства можно позволять себе дважды-трижды в неделю, не чаще, и только в первой половине дня.

В частности, темный шоколад может препятствовать развитию ожирения путем уменьшения экспрессии генов, участвующих в синтезе жирных кислот, снижение переваривания и всасывания жиров и углеводов, а также увеличение чувства сытости.

Нужно ли шоколад хранить в холодильнике

Шоколад стоит хранить в холодильнике только в жаркие дни, когда он может растаять. В холодильнике высокая влажность, которая вредна для шоколада. Если нет жары, он может храниться при комнатной температуре.

О чем свидетельствует белый налет на шоколаде

Такой налет является следствием выступающих на поверхности шоколада масел, содержащихся в какао-бобах. Это свидетельствует о том, что продукт, скорее всего, неправильно хранился, например, при перепадах температуры.

Однако, стоит знать, что такой налет безвредный. Также его можно считать признаком натуральности продукта, поскольку шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, белым налетом не покрывается.

Какой вред шоколада

Шоколад - калорийный продукт (более 500 ккал на 100 г) и содержит много сахара.

Продукт входит в список запрещенных продуктов при атрофическом гастрите и колитах, хроническом воспалении кишечника, заболеваниях желчных путей и печени, мочекаменной болезни и подагре, ожирении, нефрите и почечной недостаточности.

Шоколад частая причина аллергии, особенно у детей. Употребление этого десерта без меры может спровоцировать появление высыпаний на коже.

Польза и вред шоколада для организма зависят от его количества. Если не переусердствовать, то эти вкусные лакомства, кроме того, что принесут удовольствие еще и способны принести небольшую пользу.

Кроме того, все полезные свойства этого десерта лучше всего раскрываются в черном, горьком виде. При покупке обязательно надо смотреть на состав, где количество какао-масел должно быть достаточно высоким. Именно такой продукт и можно назвать настоящим шоколадом.