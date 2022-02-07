Чому в Європі не їдять гречку? Відповідь вас дуже здивує

У нас гречку подають в дитячих садах і школах, нею годують в санаторіях і навіть в армії. А медики стверджують, що в ній міститься багато вітамінів і корисних речовин.

Гречка в Україні - одна з найпопулярніших круп і при будь-якій паніці жителі країни починають саме її скуповувати в супермаркетах.

Але виявляється, в більшості країн Європи та в США гречка популярністю не користується. Чому – читайте нижче.

Гречана крупа в багатьох країнах Європи вважається вегетаріанським продуктом і її продають тільки в спеціалізованих магазинах. А часом її вважають взагалі кормом для тварин.

Вважається, що гречка як поживна каша з'явилася понад 5 тисяч років тому. Її почали вирощувати в Китаї та вже до XV століття до нашої ери ця культура почала поширюватися по всій Східній Азії. А вже після - і народам Близького Сходу.

У слов'янські країни гречку привезли візантійці й вона швидко стала другим хлібом. У ній містяться повільні вуглеводи, що дозволяє швидко насичуватися і довго зберігати ситість.

Крім того, в ній багато заліза та інших необхідних вітамінів, і корисних мінералів.

Чому гречку не їдять в Європі

Виявляється, іноземці вважають гречку гіркуватою і несмачною, нібито вона має "хімічний" присмак. І так про неї говорять не тільки європейці, а й азіати. В Індії гречку називають "чорним рисом" і вважають її їжею для бідних.

До речі, не дивно, що гречка не до смаку в багатьох країнах. Її практично скрізь використовують і продають в зеленому вигляді, неочищену і без обсмажування.

У Китаї та Японії змішують гречане борошно з пшеничним, а потім роблять з такого тіста хліб і локшину. Популярним на Сході вважають і гречаний чай, який рекомендують людям похилого віку і тим, у кого є проблеми з тиском, цукром в крові та зі шкірою. У Кореї з гречаного борошна роблять булочки.

У Франції гречка є деяким делікатесом. Її використовують для приготування окремих страв. Наприклад, гречаних млинчиків.

А в усьому світі зелену гречку люблять готувати на пару шанувальники здорового харчування. Вона стоїть приблизно на одній сходинці з пророслими зернами.

У Греції гречку називають "турецьким зерном". В Іспанії, Бельгії, Португалії її вважають арабською рослиною. А німці називають гречану крупу - язичницькою.

У багатьох європейськи країнах вважають, що гречкою можна годувати тільки тварин – фазанів, оленів, домашніх вихованців. Її навіть часто продають в аптеках в якості лікувального продукту для діабетиків. І коштує упаковка такої гречки не дуже дешево.

Крім колишніх країн СРСР, гречку їдять в Ізраїлі. Там є спеціальна страва - Варнішкес. Вона складається з відварених макаронів, гречки та цибулі, який обсмажена на курячому жирі.