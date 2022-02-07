Почему в Европе не едят гречку? Ответ вас очень удивит

У нас гречку подают в детских садах и школах, ею кормят в санаториях и даже в армии. А медики утверждают, что в ней содержится много витаминов и полезных веществ.

Гречка в Украине – одна из самых популярных круп и при любой панике жители страны начинают именно ее скупать в супермаркетах.

Но оказывается, в большинстве стран Европы и в США гречка популярностью не пользуется. Почему – читайте ниже.

Гречневая крупа во многих странах Европы считается вегетарианским продуктом и ее продают только в специализированных магазинах. А порой ее считают вообще кормом для животных.

Считается, что гречка в качестве питательной каши появилась более 5 тысяч лет назад. Ее начали выращивать в Китае и уже к XV столетию до нашей эры эта культура начала распространяться по всей Восточной Азии. А уже после – и народам Близкого Востока.

В славянские страны гречку привезли византийцы и она быстро стала вторым хлебом. В ней содержатся медленные углеводы, что позволяет быстро насыщаться и долго сохранять сытость.

Кроме того, в ней много железа и других необходимых витаминов, и полезных минералов.

Почему гречку не едят в Европе

Оказывается, иностранцы считают гречку горьковатой и невкусной, якобы она обладает "химическим" привкусом. И так о ней говорят не только европейцы, но и азиаты. В Индии гречку называют "черным рисом" и считают ее едой для бедных.

Кстати, неудивительно, что гречка не по вкусу во многих странах. Ее практически везде используют и продают в зеленом виде, неочищенную и без обжарки.

В Китае и Японии смешивают гречневую муку с пшеничной, а потом делают из такого теста хлеб и лапшу. Популярным на Востоке считают и гречневый чай, который рекомендуют людям пожилого возраста и тем, у кого есть проблемы с давлением, сахаром в крови и с кожей. В Корее из гречневой муки делают булочки.

Во Франции гречка является некоторым деликатесом. Ее используют для приготовления отдельных блюд. Например, гречневых блинчиков.

А во всем мире зеленую гречку любят готовить на пару почитатели здорового питания. Она стоит приблизительно на одной ступеньке с проросшими зернами.

В Греции гречку называют "турецким зерном". В Испании, Бельгии, Португалии ее считают арабским растением. А немцы называют гречневую крупу – языческой.

Во многих европейски странах считают, что гречкой можно кормить только животных – фазанов, оленей, домашних питомцев. Ее даже часто продают в аптеках в качестве лечебного продукта для диабетиков. И стоит упаковка такой гречки не очень дешево.

Кроме бывших стран СССР, гречку едят в Израиле. Там есть специальное блюдо – Варнишкес. Оно состоит из отварных макарон, гречки и лука, который обжарен на курином жире.