Готуємо гречку по-новому: цей простий та оригінальний рецепт сподобається усім

Багато людей люблять їсти гречку, адже вона має багато переваг і є чудовим смачним гарніром. Однак, звичайна варена крупа часто приїдається, тому варто приготувати її за новим рецептом.

Так, таку страву можна швидко та смачно приготувати на обід чи вечерю. Цей рецепт незвичайний шляхом поєднання фаршу та гречаної крупи. Ваша страва буде особливою та сподобається усім.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

гречана крупа;

фарш - 500 г;

морква - 1 шт;

цибуля - 1 шт;

помідори - 2 шт;

томатна паста - 1 ч. л;

сіль, перець, хмелі-сунелі, паприка;

вершкове масло та рослинна олія.

Спосіб приготування:

Спочатку фарш потрібно обсмажити із цибулею та морквою. Далі додайте томатну пасту, очищені помідори та спеції.

Після цього промийте та додайте гречку та обсмажте її кілька хвилин.

Залийте окропом, накрийте кришкою та готуйте до готовності – приблизно 10-15 хвилин.

Вкінці до смаку можете додати зелень.