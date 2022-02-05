Які страви були популярними в СРСР: деякі з нами залишилися досі

Але це не так і існують страви, які готували в радянських сім'ях завжди, і вони стали культовими. Деякі з них присутні в нашому житті дотепер.

Період СРСР вважають часом тотального дефіциту, відсутності продуктів в магазинах. Тому думають, що на столах стояли сірі макарони та морська капуста.

Які страви готували радянські господині і як їм це вдавалося, розповіли на порталі ossr.

Дійсно, за часів СРСР деякі продукти були справжнім дефіцитом. Їх не купували, а діставали – наприклад, вершкове масло.

І господині вчилися готувати з тих продуктів, які були в наявності. А часом - фактично з нічого.

До речі, саме складності з інгредієнтами для складних страв, привели до появи безлічі простих і унікальних рецептів, які використовуються і в нинішній час.

Радянський Олів'є

Так, цей салат був винайдений кухарем-французом в 1860-х, і його готували ще до революції. Але саме в СРСР його стали готувати так, як ми готуємо його зараз.

Дістати рябчиків, раків або паюсної ікри було неможливо. Тому в салаті з'явилася відварна курка - в ресторанному варіанті. А вдома в нього кришили звичайну варену ковбасу.

Туди ж додавали відварну картоплю і моркву, яйця, солоні огірки, зелений горошок і цибулю. Все це заправляли домашнім майонезом, сіллю і цибулею. І саме в такому вигляді це салат став неймовірно популярним.

В оригінальний рецепт цього салату від Люсьєна Олів'є входили: смажений рябчик, картопля, свіжі огірки, каперси, оливки, соус Провансаль з соєвою олією. А за версією 1904 року в салаті були ще й телячий язик, паюсна ікра, відварені раки, омари, пікулі, соя-кабуль і французький оцет.

Салат Олів'є

Шуба

Існує смішна легенда про те, що цей салат придумали комсомольці в революційні часи Громадянської війни. І його назва розшифровується як "Шовінізму і Занепаду – Бойкот і Анафема". І страва складалася з найпростіших продуктів, чим підкреслювалося його пролетарське походження.

Насправді вперше подібний салат почали готувати в XIX столітті в скандинавській і німецькій кухні, і він мав назву "оселедцевий". У куховарській книзі 1845 року є рецепт шведського салату, в якому на дно страви укладають норвезький оселедець, а зверху викладають різаний буряк, картоплю, мариновані огірки, яблука і рубані яйця.

В СРСР салат став дуже популярним після війни, і його рецепт зберігся без істотних змін. У 1960-х його стали заправляти майонезом, і він став постійним атрибутом радянських свят. Частина інгредієнтів зникла, а овочі стали терти на тертці.

Салат Шуба

Салат Пасажирський

Вперше це блюдо з'явилося в кулінарних книгах в 1970 роки й вважається, що воно придумане радянськими кухарями. За легендами, салат подавали на теплоходах і у вагонах-ресторанах поїздів.

Складається цей салат з обсмаженої печінки, цибулі, маринованих огірків, майонезу і спецій.

Рецепт публікували в жіночих журналах, цей салат подавали в поїздах і на вокзалах. А потім він плавно перекочував на кухні радянських жінок. Субпродукти, в тому числі й печінку, дістати було в ті часи набагато легше, ніж м'ясо. Тому салат став дуже швидко популярним.

Салат Пасажирський

Студентський суп

Справжній бюджетний суп з голодних часів. Вважається, що його дійсно придумали студенти та варили такий суп в гуртожитках, часом – на велику кількість голодних ротів.

Варився бульйон зі звичайних сосисок, які в магазині купити можна було. Далі в бульйон додавали будь-які продукти, які були під рукою – картопля, морква, цибулину. І кілька плавлених сирків, які давали супу насиченість і густоту.

Решта інгредієнти - у міру доступності. Варто відзначити, що зі зникненням порожніх полиць в магазині, цей суп втратив актуальність. Але плавлені сирки в першу страву зараз додають в багатьох рецептах.

Студентський суп

Гороховий суп

Легендарний суп, який досі готують багато людей. За часів СРСР - це блюдо було доступно, оскільки для його приготування потрібні були горох або брикети, кілька картоплин і цибуля.

Його готували в робочих їдальнях, студенти та для школярів. І обов'язково - вдома. Це було звичайне повсякденне перше блюдо, яке готували з брикетів і додавали грінки у вигляді дрібних кубиків.

До речі, цей суп вважається традиційним у багатьох країнах світу і вперше про нього згадується в записах Арістофана. Його готували в Стародавній Греції, і торговці продавали гарячий суп на вулицях Афін.

У Британії в цей суп почали додавати копченості, солонину, яку в сучасному світі замінили на сало. Такий суп готували на флоті.

Також існує легенда, за якою густий суп з гороху, картоплі, солоних свинячих вушок, хвостиків і ніжок винайшли в Берліні в XIX столітті.

Гороховий суп

Макарони по-флотськи

Ви здивуєтеся, але це блюдо – імпровізація італійської пасти. В СРСР не було достатньої кількості інгредієнтів, тому блюдо значно спростили.

Макарони з обсмаженим фаршем і посипані сиром подавали у всіх їдальнях, в санаторіях і таборах для дітей.

Рецепт був найпростіший: відварені макарони перемішували з фаршем, обсмаженим з цибулею в пропорції 50: 50.

Макарони по-флотськи

Манна каша

За радянських часів манка була найдоступнішою і дешевою крупою. Тому кашу готували у всіх будинках, подавали її в школах і санаторіях, готували в їдальнях.

Люди, які виросли за часів СРСР, досі згадують кашу з грудочками з жахом і здриганням. При приготуванні каші у великих обсягах, кухарі не сильно переживали про рівну консистенцію страви. Тому помішували її дуже рідко.

Крім того, в радянських сім'ях така каша вважалася відмінним блюдом для дітей – вона надовго давала ситість, пухкі щічки й діти їли її із задоволенням.

Міфи про корисність манної каші були спростовані медиками вже набагато пізніше - встигло вирости кілька поколінь.

Манна каша