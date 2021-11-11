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Дієві лайфхаки, які допоможуть економити під час подорожі

Новость на русском →
Четвер 11 листопада 2021 18:45
Дієві лайфхаки, які допоможуть економити під час подорожі Як заощадити на подорожах (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо ви любите подорожувати, але не завжди вистає коштів, то цей лайфхак саме для вас. Зокрема, досвідчена travel-блогерка поділилась секретом, як купити дешеві авіаквитки та заощадити на бронюванні.

Відео у своєму TikTok-акаунті опублікувала мандрівниця Марія Ядрова.

За її словами, авіакомпанії ретельно відстежують динаміку попиту на квитки й бачать, що найчастіше їх бронюють у п'ятницю та на вихідних. Тому краще їх купувати в будні, коли ціна помітно знижується.

Також, квитки найчастіше купують вдень і ввечері, тому вночі їх вартість знижується.

Окрім того, блогерка поділилась суттєвими лайфхаками, а саме:

  • Квитки дешевші щовівторка опівночі, а найдорожчі у п'ятницю ввечері.
  • Середа - найдешевший день для вильоту;
  • Для внутрішніх рейсів назад вигідно купувати у вівторок. А в середу для міжнародних;
  • Заощадити на бронюванні в інших країнах можна за допомогою VPN.
@ya_yadrova

Я часто путешествую и знаю несколько секретов, как делать это дешевле

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