Як користуватися сухим шампунем: багато дівчат роблять неправильно
Б'юті-блогерка Рейчел Боулінг поділилась секретом, як правильно використовувати сухий шампунь. Однією із помилок є те, що дівчата розпорошують його занадто пізно.
Так, найкраще шампунь використовувати відразу після миття волосся, повідомила блогер в Instagram.
Зокрема, користуючись цим методом, на коренях волосся не залишиться білого нальоту, а локони протримаються дуже довго.
"Це допоможе вбирати все у міру появи, а не спробує приховати брудне волосся!", – написала дівчина.
У мережі відео стало популярним і у коментарях користувачі дякували б'юті-блогерці за пораду.
Як відомо, мити волосся фахівці рекомендують один-два рази на тиждень. Це ідеальна кількість днів для миття голови, якщо у вас немає проблем із генетикою і відсутні гормональні збої.
Окрім того, є три основні чинники, які визначають, скільки разів на тиждень вам потрібно мити волосся:
- Тип шкіри: якщо у вас не надто жирна чи суха шкіра, потрібно використовувати шампунь для волосся тільки один або два рази на тиждень.
- Текстура волосся: вона має значення, тому що вона впливає на те, як швидко шкірне сало проходить шлях по довжині волосся. Наприклад, кучеряве волосся уповільнює поширення шкірного сала, тому можете мити його раз на тиждень. З іншого боку, людям з хорошими прямим волоссям, потрібно мити волосся два рази на тиждень або навіть більше.
- Укладка: якщо ваше волосся оброблене або пошкоджене шляхом укладки, варто мити їх рідше.
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