Як користуватися сухим шампунем: багато дівчат роблять неправильно

Б'юті-блогерка Рейчел Боулінг поділилась секретом, як правильно використовувати сухий шампунь. Однією із помилок є те, що дівчата розпорошують його занадто пізно.

Так, найкраще шампунь використовувати відразу після миття волосся, повідомила блогер в Instagram .

Зокрема, користуючись цим методом, на коренях волосся не залишиться білого нальоту, а локони протримаються дуже довго.

"Це допоможе вбирати все у міру появи, а не спробує приховати брудне волосся!", – написала дівчина.

У мережі відео стало популярним і у коментарях користувачі дякували б'юті-блогерці за пораду.

Як відомо, мити волосся фахівці рекомендують один-два рази на тиждень. Це ідеальна кількість днів для миття голови, якщо у вас немає проблем із генетикою і відсутні гормональні збої.

Окрім того, є три основні чинники, які визначають, скільки разів на тиждень вам потрібно мити волосся: