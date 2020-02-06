Як побороти страх перед візитом до стоматолога: Супрун дала корисні поради

Уляна Супрун (Фото: РБК-Україна)

Супрун дала рекомендації щодо подолання страху перед зубним лікарем

Уляна Супрун розповіла про страх перед візитом до стоматолога - дентофобію або одонтофобію - що може привести до серйозних проблем зі здоров'ям ясен і зубів. Колишня керівниця МОЗ України пояснила, як побороти таку боязнь і зазначила, що відчуття панічної небезпеки через стоматологічні процедури в керівництві по діагностиці психічних захворювань (DSM-4) відносять до специфічних фобій.

Дентофобія досить поширена у світі і вражає від 13% до 24% людей на планеті.

Ця боязнь найчастіше активизруется через звуку бормашини - інструмента для свердління, який часто використовують стоматологи в своїй роботі, пише Супрун у Facebook.

Тривожність також може бути спровокована видом голок або свердел, криків інших пацієнтів, специфічних запахів, які найчастіше спостерігаються в стоматологічному кабінеті тощо.

Серед симптомів, які супроводжують дентофобію, зазначаються: підвищена пітливість, високий тиск, швидке серцебиття, нудота, ірраціональний страх, відчуття паніки, задишка і сухість у роті, тривога й панічні атаки, відчуття страху і тремтіння.

"Люди з дентофобією часто відтерміновують візит до лікаря фактично до останнього. Такий підхід збільшує витрати на лікування, а також небезпечний появою серйозних ускладнень. Серед них пульпіт (запалення нервово-судинного пучка), що викликає дуже сильний біль, захворювання ясен - гінгівіт і пародонтит, що можуть призвести до опущення ясен і як наслідок - втрати зубів", - йдеться в публікації.

Ці хвороби можуть призвести не тільки до втрати зубів, зазначає Супрун. Бактерії, які виникають від хвороби ясен, можуть потрапити у кров через тканину ясен і викликати серйозні проблеми зі здоров'ям - наприклад, пародонтит пов’язують з респіраторними захворюваннями, ревматоїдним артритом, захворюванням коронарних артерій та інсультом.

Також дослідження показали можливу роль бактерій Porphyromonas gingivalis, які викликають хронічне запалення ясен, у розвитку хвороби Альцгеймера.

Для того, щоб подолати дентофобію, застосовують:

Когнітивно-поведінкову терапію (яка також використовується для боротьби з іншими фобіями), що має на меті змінити негативні думки, дії, налаштування, які виникають у зв'язку з візитом до стоматолога і лікуванням зубів.

Методи релаксації - техніки глибокого дихання або медитації.

Використання різних медикаментозних засобів - заспокійливих, знеболювання, анестезії, медикаментозного сну (седації) та інше.

Крім того, люди можуть і самі сприяти зменшенню страху перед візитом до стоматолога.

Для цього Супрун перерахувала такі "прийоми":

Знайдіть лікаря, який має досвід роботи з пацієнтами з такою фобією.

Відвідайте його кабінет, щоб познайомитися і оглянути приміщення. Проговоріть з лікарем ваші страхи.

Вибирайте ранні години для візиту до лікаря, щоб уникнути гнітючого чекання і пов'язаного з ним надмірного стресу.

Запросіть із собою близьку людину, яка за потреби зможе з вами бути поруч безпосередньо під час візиту.

Узгодьте умовний знак зі стоматологом, щоб повідомити, що вам потрібна перерва. Це може бути простий жест рукою, який надасть вам впевненості і відчуття контролю над ситуацією.

За змоги розпочинайте лікування з менш інвазивних процедур. У міру зростання довіри до лікаря та встановлення з ним зв'язку, можна продовжувати працювати з більш серйозними проблемами.

"Пам'ятайте, що лікувати зуби потрібно оперативно, ще краще - планувати профілактичні візити до стоматолога щонайменше раз на рік. Для збереження здоров’я всієї ротової порожнини головне не відкладати візит до лікаря до останнього, дотримуватися правил гігієни ротової порожнини, а у випадку дентофобії шукати шляхи побороти цей страх, за потреби з фахівцем із психічного здоров'ю", - додала Супрун.