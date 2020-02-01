ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Супрун розповіла, як розвинути психологічну стійкість

STYLERЖиття    01.02.2020 - 21:19
Супрун розповіла, як розвинути психологічну стійкість
Супрун розповіла про психологічну стійкість

Експерт поділилася своєю думкою щодо психологічної стійкості

Уляна Супрун розповіла про те, що може впливати на психологічну стійкість, а також поділилася порадами, як її розвинути. Про це екс-чиновниця повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Психологічною стійкістю або резилентністю називається психічний ресурс, який ви маєте для того, щоб долати життєві негаразди, будувати плани і втілювати їх в життя, налагоджувати і підтримувати відносини, а також адаптуватися до несприятливих змін.

"Термін" резилентність"запозичений з фізики - це здатність твердих тіл відновлювати свою форму після механічного тиску", - пише Супрун.

Людина з низьким рівнем резилентності навіть через незначну проблему може втратити контроль, стати агресивною, плакати, впадати в паніку та наносити собі тілесні травми.

"Виховання психологічної стійкості - це свого роду процес "нарощування" або "пошуку" ресурсу. Він відкриває в нас самих нові можливості, нове бачення або навіть нових особистостей. Люди з високим рівнем психологічної стійкості можуть адаптуватися, переосмислювати, шукати в собі резервний ресурс" , - зазначає екс-чиновник.

За словами Супрун, психологічну стійкість можна тренувати та удосконалювати. Для цього лише варто почати піклуватися про себе, займатися тим, що подобається і виховувати позитивне сприйняття себе і своїх можливостей.

"Якщо ви відчуваєте, що самостійно не можете впоратися з проблемами або психологічною травмою, яку ці проблеми викликали, не соромтеся шукати підтримки, в тому числі й у фахівців. Люди лікують людей, тому не варто долати всі негаразди наодинці", - підсумувала Супрун.

Прибирання здорової людини: Супрун дала несподівану пораду про чистоту Самі винні: Супрун поділилася шокуючими фактами про сексизм
Новини України супрун
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся