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Пляжний сезон у Києві: що буде з Гідропарком та зонами відпочинку після закінчення карантину

STYLERЖиття    05.05.2020 - 19:34
Пляжний сезон у Києві: що буде з Гідропарком та зонами відпочинку після закінчення карантину
Пляж в Києві (Фото: РБК-Україна)

У КМДА розповіли, як будуть послаблювати карантин у відношенні парків і пляжів у столиці

Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу продовжили ще на 10 днів, до 22 травня. Проте з 11 травня в уряді анонсують пом'якшення карантинних заходів.

Зокрема, жителі більшості міст зможуть відвідувати парки та сквери, відкриються перукарні, салони краси, магазини з непродовольчими товарами. Дозволять роботу стоматологів, юристів, нотаріусів, психологів і психіатрів.

У столиці будуть відкриті для відвідування паркові зони, в тому числі й в Гідропарку, а ось пляжі Києва поки будуть закриті.

"Ми не плануємо давати доступ для відпочинку на прибережних територіях, пляжах. Поки що перший етап так званого ослаблення карантину цього не передбачає", - розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв в коментарі для видання OBOZREVATEL.

Він додав, що в Гідропарку відкриють тільки паркові елементи, а от тренажери на відкритому повітрі – поки не планують відкривати.

"У Гідропарку розташовані пляжні території, також є паркові елементи. Буде застосовуватись диференційований підхід. Пляжі будуть закритими. Ніхто не проти заняття спортом, але поверхні є небезпечними з точки зору розповсюдження вірусу. Проблема тільки в цьому. Тому спортивні та дитячі майданчики поки що відкривати не плануємо. На нашу думку, це небезпечно", - додав заступник голови КМДА.

Він зазначив, що пляжі мають свою специфіку з точки зору поширення захворювання, і по них рішення будуть приймати окремо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Укрзалізниці розповіли, як будуть запускати залізничний транспорт для пасажирів після карантину.

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