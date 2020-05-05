Карантин в Україні може бути до осені: у Кабміні приголомшили заявою

Карантин в Україні (фото РБК-Україна)

Завершення карантину в Україні може статися навіть восени

Карантин в Україні продовжили до 22 травня, хоча уряд анонсував перший етап пом'якшення карантинних заходів вже з 11 травня. Представник Кабінету міністрів Василь Мокан повідомив, що повне завершення карантину може відбутися восени, коли будуть пройдені всі етапи пом'якшення карантинних заходів. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Спочатку хочу внести ясність по термінах карантину - офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п'ятим етапом поступового виходу. Тому про повне завершення карантину і повернення до нормального функціонування держави можна буде говорити наприкінці червня - липні, а може і в серпні або вересні - все буде залежати від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності / смертності від коронавірусу", - написав Мокан.

Василь вважає, що зараз не можна повністю скасовувати карантин, це призведе до спалаху захворювання COVID-19.

Він нагадав, які зміни чекають на українців з 11 травня:

салони краси і перукарні;

літні майданчики ресторанів під відкритим небом за умови забезпечення дотримання відстані не менше 1,5 метра між столами

буде дозволена адресна доставка замовлень і на винос;

оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами, крім торгово-розважальних центрів;

стоматології.

аудитори, адвокати і нотаріуси, психологи, психотерапевти.

сервіси ремонту побутової техніки.

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