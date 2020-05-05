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Пляжный сезон в Киеве: что будет с Гидропарком и зонами отдыха после окончания карантина

STYLERЖизнь    05.05.2020 - 19:34
Пляжный сезон в Киеве: что будет с Гидропарком и зонами отдыха после окончания карантина
Пляж в Киеве (Фото: РБК-Украина)

В КГГА рассказали, как будут ослаблять карантин в отношении парков и пляжей в столице

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса продлили еще на 10 дней, до 22 мая. Однако с 11 мая в правительстве анонсируют смягчение карантинных мероприятий.

В частности, жители большинства городов смогут посещать парки и скверы, откроются парикмахерские, салоны красоты, магазины с непродовольственными товарами. Разрешат работу стоматологов, юристов, нотариусов, психологов и психиатров.

В столице для посещения будут открыты парковые зоны, в том числе и в Гидропарке, а вот пляжи Киева пока будут закрыты.

"Мы не планируем давать доступ для отдыха на прибрежных территориях, пляжах. Пока что первый этап так называемого ослабления карантина этого не предусматривает", - рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в комментарии для издания OBOZREVATEL.

Он добавил, что в Гидропарке откроют только парковые элементы, а вот тренажеры на открытом воздухе – пока не планируют открывать.

"В Гидропарке расположены пляжные территории, также есть парковые элементы. Будет применяться дифференцированный подход. Пляжи будут закрытыми. Никто не против занятия спортом, но поверхности являются опасными с точки зрения распространения вируса. Проблема только в этом. Поэтому спортивные и детские площадки пока что открывать не планируем. По нашему мнению, это опасно", - добавил замглавы КГГА.

Он отметил, что пляжи имеют свою специфику с точки зрения распространения заболевания, и по ним решение будут принимать отдельно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Укрзилизныце рассказали, как будут запускать железнодорожный транспорт для пассажиров после карантина.

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