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Коли почнуть їздити електрички: в Укрзалізниці зробили важливу заяву

STYLERЖиття    05.05.2020 - 16:24
Коли почнуть їздити електрички: в Укрзалізниці зробили важливу заяву
В Укрзалізниці зробили заяву про транспорт після карантину (РБК-Україна)

В Укрзалізниці розповіли, як будуть запускати транспорт після закінчення карантину

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу продовжили до 22 травня, але в уряді повідомили про скасування деяких заборон вже з 12 травня. Зокрема, дозволять роботу: перукарень, салонів краси, літніх майданчиків ресторанів, торгівлю непродовольчими товарами, роботу стоматологів, аудиторів, адвокатів, нотаріусів, психологів та психотерапевтів, сервіс побутової техніки.

Готується до виходу з карантину й Укрзалізниця. Як повідомляє джерело в транспортній галузі, зараз обговорюється запуск приміських електропоїздів. Електрички стануть першими, а слідом за ними на маршрути вийдуть швидкісні потяги "Інтерсіті" та "Інтерсіті +", пише "Інтерфакс-Україна".

На третьому етапі планується запуск повноцінного залізничного сполучення всередині країни. Про міжміські перевезення поки мова не йде, через те, що це буде залежати від рішення не тільки української влади, але і від рішень сусідніх країн, з якими в України є пасажирське залізничне сполучення.

Точних дат запуску транспорту в Укрзалізниці поки не повідомляють. Також на цей момент не відома інформація про умови, в яких будуть перевозити пасажирів після закінчення карантину.

Раніше ми писали про те, що з'явилися нові терміни запуску метро у великих містах. Як зазначають джерела, повноцінна робота підземки може бути відновлена у другій половині червня – на початку липня 2020 року.

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