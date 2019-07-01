Азовське море атакували морські блохи: відпочиваючі в шоці (фото)

В Азовському морі атакують блохи (Колаж РБК-Україна)

Відпочивальники нарікають, що блохи атакують прямо у воді

Відпочиваючі на Азовському морі поскаржилися, що у воді з'явилися морські блохи. Вони атакують прямо у воді і найбільше від їх укусів страждають діти. Про це повідомляє РИА Мелітополь.

Сім'я з Мелітополя розповіла, що їхній маленький син викупався в теплій воді і почав скаржитися, що його "покусали риби". Батьки підійшли до води, щоб перевірити, але відчули, що до їхнього тіла прилипли якісь водорості. Вже на суші вони побачили дрібну істоту з двома вусиками. До вечора у дитини на тілі з'явилися укуси, схожі на укуси комара. А вранці укуси перетворилися на червоні плями. Батьки звернулися за допомогою до дерматолога і їм розповіли, що це – морські блохи, і на них скаржаться практично всі відпочиваючі не тільки в Мелітополі, але і в курортній Кирилівці.

Лікар призначила дитині лікування і порадила утриматися від поїздок на море. Вона пояснила, що дитячий організм більш гостро реагує на укуси морських бліх і якщо у дитини ніжна шкіра і схильність до алергій, потрібно запасатися антигістамінними препаратами.

Дитину покусали морські блохи (Фото: ria-m.tv)

Фахівці пояснили, що навала морських бліх пов'язано з зменшенням популяції азовських бичків, які раніше поїдали цих комах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Уляна Супрун дала рекомендації українцям про те, що робити, коли вкусила змія.

А також розповідали про те, що у Києві в цьому році небувала активність кліщів.