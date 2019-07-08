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Узбережжя Азовського моря атакували величезні жалючі медузи (відео)

STYLERЖиття    08.07.2019 - 09:28
Узбережжя Азовського моря атакували величезні жалючі медузи (відео)
Азовське море атакували жалючі медузи (колаж: РБК-Україна)

Медузи з'явилися на узбережжі Азовського моря через аномальну температуру води

На Азовському морі помітили навалу великих жалючих медуз, які підпливають дуже близько до берега і доставляють неприємності відпочиваючим там людям. В Instagram пабліка "Це Запоріжжя" показали відео з курортного селища Кирилівка у Запорізькій області.

Крім того, охочі відпочити на курорті обурені невідповідністю умов відпочинку і нечуваними цінами.

"Замість навали відпочивальників, у Кирилівці нашестя медуз. Можливо, м'яко кажучи, не зовсім вдалий старт сезону, змусить власників баз задуматися про ціни та сервіс", - сказано в описі відео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Це Запоріжжі (@its_zp)

Азовське море атакували жалючі медузи (відео: instagram.com/its_zp)

Відзначимо, що навіть місцеві жителі не можуть згадати такої кількості медуз. Фахівці припускають, що таке явище відбулося через аномально високу температури води (близько +28 градусів) і підвищення солоності Азовського моря.

Медузи-корнероти можуть викликати у деяких людей небезпечні алергічні реакції.

Узбережжя Азовського моря атакували величезні жалючі медузи (відео)

Азовське море атакували жалючі медузи (скрін відео: instagram.com/its_zp)

Раніше ми писали, що отруйного павука, який своїм укусом здатен прокусити нігтьову пластину, помітили в Україні. Жителі Запоріжжя та Світловодська Кіровоградської області опублікували в мережі фото небезпечного воронкового павука, який може вбити дитину протягом 15 хвилин.

Нагадаємо, на одеському узбережжі помітили небезпечних морських тварин, скатів-хвостоклов, які підпливли дуже близько до відпочиваючих.

До речі, відпочиваючі на Азовському морі поскаржилися, що у воді з'явилися морські блохи. Вони атакують прямо у воді і найбільше від їх укусів страждають діти.

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