На одеському узбережжі помітили небезпечних морських тварин: у мережі переполох (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Отруйні скати-хвостоколи перелякали відпочиваючих

На одеських пляжах помічені небезпечні скати-хвостоколи. Отруйних риб зняв на відео один з відпочиваючих на пляжі "Дельфін". Відразу чотири "морських кота" плавали неподалік від берега.

Зазначимо, що раніше хвостоколові були частими гостями на пляжах в зоні купання на чорноморському узбережжі, але потім вони стали зустрічатися все рідше та рідше.

Як розповів автор відео науковець Юрій Караванський, скати-хвостоколи небезпечні, якщо їх спробувати взяти в руки або необережно наступити, коли вони відпочивають.

Після публікації ролика в мережі виник переполох, адже ці морські тварини небезпечні і вже були трагічні випадки при зустрічі з хвостоколами. Наприклад, скат ударом шипа вбив відомого австралійського телеведучого Стіва Ірвіна під час зйомок фільму "Найнебезпечніші мешканці океану".

"На пляжах вони швидше за все випадково. Ці скати дуже полохливі і не будуть сидіти серед людей, що купаються. Вранці пляжі порожні і молодняк, мабуть, вирішив прогулятися. Шуму вони не люблять, тому навряд чи на нього можна натрапити вдень на людному пляжі", - заспокоїв старший викладач кафедри гідробіології та загальної екології Одеського національного університету.

Він розповів, що натрапив на скатів на відстані 5-6 метрів від берега.

Скат-хвостокол - Dasyatis pastinaca (Фото: wikipedia.org)

Науковця відразу закидали у коментах питаннями - чи є небезпека для відпочиваючих після появи на людному пляжі скатів-хвостоколів, та чи варто тепер утримуватися від купання.

"Ні, для нього удар шипом - захист, спосіб уникнути небезпеки. Плавці вони погані, ось і захищаються, як можуть. Якщо є можливість поплисти - він втече, ну а якщо немає можливості - тоді буде захищатися, чим може. А може він тільки цим отруйним шипом. Ну а про людей вони не думають, це їх море", - зазначив Караванський.

Відео з Facebook-сторінки Юрія Караванського

Скати-хвостоколи багато часу проводять на дні, зарившись в ґрунт. Потенційно вони небезпечні, бо людина може на них випадково наступити, і риба почне захищатися від небезпеки за допомогою свого грізного шипа на хвості. В разі попадання отрути в організм людини після такого поранення, можлива поява судоми, може зупинитися дихання, постраждалий може втратити свідомість, і аж до летального результату.

Додамо, що шипи цих скатів у давні часи використовували як зброю. Так, за давньогрецьким драматургом Софоклом, списом з наконечником із шипа хвостокола був убитий Одіссей.

Скрін коментарів з Facebook-сторінки Юрія Караванського

Нагадаємо, нещодавно під Одесою море стало зеленого кольору, за словами місцевих жителів, на березі стояв страшний запах від води. Це сталося через те, що до берега прибилося багато водоростей, які під впливом високої температури почали розкладатися. Екологи розповіли про небезпеку.

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