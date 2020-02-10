Арештований за шпигунство кримчанин просить Зеленського внести його в список на обмін

Фото: Іван Яцкін ("Крим.Реаліі)

В даний час Яцкін утримується в СІЗО "Лефортово" в РФ

Житель анексованого Росією Криму Іван Яцкін, заарештований за звинуваченням у шпигунстві, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням про включення в так званий "список обміну" з Росією. Про це написав адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

За словами миколи Полозова, він спеціально прилетів у Київ і подав в Офіс президента України заяву українського політв'язня.

Також аналогічну заяву буде передано до Уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денисової.

Фото: лист Яцківа (facebook/nikolay.polozov)

"Єдиним шансом вийти на волю не через 20 років, йому загрожує, повернутися до своїх рідних і близьким як можна швидше, може бути лише звільнення у рамках політичних домовленостей. Іншими словами, необхідно потрапити в той самий "список на обмін" про який неодноразово говорив Володимир Зеленський", - написано Полозов.

У зв'язку з цим, за словами адвоката, Іван Яцкін написав заяву президенту України Володимиру Зеленському з проханням включити його в цей самий "обмінний список".

В даний час Яцкін утримується в СІЗО "Лефортово". Він був затриманий в анексованому Росією Криму в середині жовтня 2019 року і етапований у Москву. У грудні суд продовжив йому термін арешту до березня. За цим звинуваченням Яцкіну загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує дуже великий список осіб для обміну полоненими і найближчим часом будуть відомі дати їх проведення.