Українська чемпіонка готується до Олімпіади 2020 в жахливих умовах

Наталя Прищепа (фото з соцмереж)

Українська чемпіонка Наталя Прищепа готується до Олімпіади 2020 в дуже поганих умовах

Олімпіада 2020 пройде цього літа в столиці Японії – Токіо. Спортсмени зі всього світу ведуть активну підготовку до літніх Олімпійських ігор. Українська чемпіонка Європи в бігу на 800 м Наталія Прищепа теж веде підготовку, але умови її тренувань, м'яко кажучи, залишають бажати кращого.

Спортивний журналіст і директор телеканалів "Футбол 1, 2, 3" Олександр Денисов показав ті умови, в яких доводиться тренуватися нашій спортсменці.

На своїй сторінці в Facebook Денисов опублікував відео з Рівного, на якому добре видно місце, де тренується Прищепа. Денисов назвав це місце "сараєм", і підкреслив, що дівчина займається в рукавичках, тому можна припустити, що температура повітря в цьому залі теж не дуже комфортна для спортсменки.

Тренування Наталі Прищепи (відео: facebook.com/alexander.denisov1)

"Передаю привіт Федерації легкої атлетики України! Олімпійському Комітету теж не зайве буде знати. Це місто Рівне. Ось в таких умовах готується до Олімпійських Ігор 2020 дворазова чемпіонка Європи в бігу на 800 м Наталія Прищепа. Мало того, що це сарай, мало того, що практично головою в двері, так ще й рукавички на руках вказують на температуру всередині приміщення. Пробивати на совість місцевих чиновників справа пуста, але нехай тепер всі знають, як у Рівному підтримуються спорт і чемпіони Європи", - зазначив Денисов.

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також прокоментували дане відео.

Печаль. Та нічого не змінилося ще з моїх часів. Таке заряджає на перемоги це точно! Шлю подумки підтримку Наталії! І перемоги на ОІ 2020!

І що робити? Будують новий стадіон. Більше скажу, у нас навіть немає великого штучного поля;

Поки не буде закріплено законодавчо відсоток території, який потрібно відвести під майданчики для спорту і не запропоновані інвесторам цікаві умови, нічого не зміниться;

В Україні так було завжди, з будь-яким видом спорту, крім футболу (Донецьк не в рахунок);

До речі федерація легкої атлетики в Рівненській області з шкіри лізе, щоб створити умови для спортсменів. Їх якраз, провини немає.

Скріншоти з Facebook