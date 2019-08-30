Майданчик перепалок і тролів: Порошенко та Шуфрич "зійшлися" в Раді (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Перше засідання Верховної Раді 9 скликання не обійшлось без сварок між нардепами

Петро Порошенко та Нестор Шуфрич влаштували словесну перепалку в перший робочий день Верховної Ради 9 скликання. У мережі з'явилося відповідне відео "обміну люб'язностями".

Екс-президент, нардеп і лідер "Європейської солідарності" назвав колишнього "регіонала", а нині депутата "Опозиційної платформи - За життя" представником п'ятої колони Кремля. Перед цим голова комітету з питань свободи слова перефразував відому фразу римського сенатора Катона і побажав новому генпрокурору України зайнятися розслідуванням щодо Порошенка.

"Я не хочу уподібнитися Катону Старшому, сенатору римського сенату, який завершував кожен свій виступ словами: "Карфаген повинен бути зруйнований". Через 30 днів після сьогоднішнього дня пане генеральний прокурор, я обіцяю, що кожен свій виступ буду завершувати словами "А Петро Порошенко серед нас", - заявив Шуфрич.

Нестор Шуфрич (Фото: РБК-Україна)

Також скандальний нардеп побажав "плідної співпраці" з усіма уповноваженими на те органами слідства, "реалізувати надії людей щодо розслідування і завершення тих справ, закінчення яких очікує суспільство".

"Ще раз, бажаючи успіху вашій команді, тому що ви дійсно команда, я змушений згадати і про шалену відповідальність. Нехай від вашої роботи виграє кожен українець і Україна в цілому", - закличил Шуфрич.

Порошенко попросив репліку і відповів екс-"регіоналу", що його думка його не цікавлять, однак закликав у парламенті не займатися голослів'ям.

"Я ще раз наголошую, шановні пане президенте, пане голово, запрошені, майбутній генпрокурор. На сьогоднішній день ми не повинні перетворювати Верховну Раду на майданчик перепалок і тролів", - заявив колишній президент.

Петро Порошенко (Фото: РБК-Україна)

Також він розкритикував ОПЗЖ і назвав цю політсилу "окупаційної платформою".

"Мене не цікавить думка пана Шуфрича, кого і про що він буде питати, як представника окупаційної платформи, мене не цікавить думка п'ятої колони Кремля в цьому залі. Їх не повинно тут бути, але вперше я зреагував на представництво "Слуги народу", і я дуже розраховую на те, щоб проукраїнські сили будували українську державу, і вели країну в Європейський союз та НАТО. Я думаю, що це рух нас точно об'єднає", - завершив свою репліку Порошенко.

Порошенко і Шуфрич влаштували у Раді словесну перепалку (Відео: YouTube / AngeL)

Нагадаємо, що обрання раніше Порошенко назвав призначення Шуфрича на посаду голови комітету з питань свободи слова знущанням та недоречним по відношенню до журналістської спільноти, журналістиці та базового принципу права на свободу слова.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський не стримав емоції і нецензурно вилаявся у Верховній Раді при голосуванні за основу в першому читанні за законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів. Цей момент потрапив на відео.