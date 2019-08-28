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Заступником голови комітету зі свободи слова став депутат від "Слуги народу"

Новини » Політика    28.08.2019 - 20:49
Заступником голови комітету зі свободи слова став депутат від "Слуги народу"
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Євгена Брагаря призначили заступником голови комітету

Підготовча депутатська підгрупа проголосувала за зміну квот у комітеті з питань свободи слова, а також за призначення заступником голови комітету новообраного депутата від партії "Слуга народу" Євгена Брагаря. Про це заявив голова підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з рішенням депутатської підгрупи кількість квот у комітеті з питань свободи слова зменшилася до 5 осіб. З них 4 посади мають представники "Слуги народу", ще одна у "Опозиційної платформи - За життя".

"Пропоную поставити на голосування обрання Євгена Брагаря на посаду заступника голови комітету з питань свободи слова. Рішення прийнято", - повідомив Разумков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет з питань свободи слова очолить народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич. Заступником голови комітету повинна була бути Альона Шкрум.

Також повідомлялося, що в порядку денного першого засідання Верховної Ради - призначення нового прем'єр-міністра. Засідання відбудеться в четвер 29 серпня.

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