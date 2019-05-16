Погана прикмета: в мережі висловилися про привітання Зеленського з Днем вишиванки

Зеленський привітав з Днем вишиванки (Колаж РБК-України)

Користувачі пояснили, який зміст несе сорочка, яку вибрав Зеленський

Володимир Зеленський, новообраний президент України, привітав з Днем вишиванки жителів країни на своїй сторінці в Facebook. В честь свята Зеленський надів чорну вишиту сорочку з орнаментом, вишитим блакитними і синіми нитками.

Вважається, що синій колір на вишиванці – це потужний оберіг, який оберігає від хвороб і приносить душевний спокій. Ромби мають сильну енергетику, яка приводить в гармонію душу і тіло. А от чорні сорочки традиційно вважаються кольором смутку і скорботи й у деяких регіонах такі сорочки носили тільки літні чоловіки.

"З Днем вишиванки! Вишиванку не забув, поголитися забув! Не забудьте привітати всіх". – так підписав свою фотографію Зеленський.

Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки (facebook.com/zelenskiy95)

Користувачі відреагували на знімок і крім відповідних привітань в коментарях вказали на те, що чорна вишита сорочка – траурна.

Ой, зараз почнеться чіпляння до кожного слова, чому не поголений, чому забув, неповага до вишиванки. Відповідаю заздалегідь, такий імідж.

Треба було сьогодні проводити інавгурацію, у День вишиванки! Це було б символічно.

Вова, що ж ти так? Сьогодні і Коломойський, кажуть, прилетів в Україну, а ти не голений. Як же так?

Наш президент дуже гарний у вишиванці.

З святом вас, пане президент! Вам йде національний одяг.

Чорну вишиванку в давнину українці одягали, коли хтось помер. Погана прикмета одягати її просто так.

Вишиванка – не карнавальне вбрання. Якщо у вас в душі щось змінилося, і ви щиро захотіли її одягти – то я рада. А якщо тільки для підняття рейтингу...Хотілося б, щоб президент був чесним, як перед собою, так і перед нами.

З святом, Володимир Олександрович! Бажаємо Вам щастя, добра і успіхів у всьому.

Краще у вишиванці і не бритий, ніж у труселях або лосинах напівголий. Все ж президент має бути, зрозумілою мовою для вас Володимир – з голочки. Ви ж обличчя країни. Ви не маєте права помилятися і забувати.

Скріншоти коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомі українці одяглися у вишиванки в честь свята.

А також розповідали про те, що нумеролог розповіла про важливі цифри у житті Володимира Зеленського.