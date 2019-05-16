Вишита традиція: відомі українці вдягнулися у вишиванки (фото, відео)

Фото: колаж РБК-Україна

День вишиванки святкують у третій четвер травня

У День вишиванки багато політиків, діячів культури, чиновників, військових, журналістів, громадських діячів, зірок та простих українців активно діляться в мережі фото в традиційній національній сорочці.

В Україні це свято відзначають кожного третього четверга травня 2006 року.

Чинний президент Петро Порошенко показав в мережі фото у вишиванці і розповів про її значення.

"Поки таємниці майстерності української вишивки із покоління в покоління матері передають своїм дочкам - доти буде жити Україна! В нашій вишитій сорочці радість і смуток, надія і сила, які давно супроводжують кожного українця", - написав він на своїй Facebook-сторінці.

Петро Порошенко (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Володимир Зеленський, обраний новим главою держави, також одягнув вишиванку і весело привітав українців зі святом.

"З Днем вишиванки! Вишиванку не забув, поголитися забув! Не забудьте привітати всіх", - нагадав він.

Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній теж привітав українців із Днем вишиванки.

"Сьогодні відзначаємо унікальне свято, яке вирізняє нас з-поміж інших народів, – День вишиванки. Вишиванка є символом для кожного українця, який бачить в ній щось особливе, що відображає нашу внутрішню національну ідентичність.

Разом із пані Послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф (British Embassy Kyiv) долучилися до всіх привітань українцям. Записали спільне вітання на дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого собору у Києві та зіграли святковий передзвін на карильйоні – музичному інструменті з набором точно настроєних дзвонів з механічним керуванням", - написав він.

Відеопривітання знято у форматі 360 градусів, тому є хороша можливість насолодитися ще й чудовими краєвидами навколо кафедрального собору ПЦУ.

Відео: facebook.com/epifaniy

Відома співачка, переможниця конкурсу Євробачення-2016 Джамала в оригінальній червоній вишиванці також привітала зі святом.

"Сьогодні День вишиванки! Вітаю всіх!" - написала вона в Facebook.

Джамала (фото: facebook.com/jamalaofficial)

Екс-прес-секретарка президента, телеведуча Ірина Ваннікова розповіла про те, що вишиванка спочатку була оберегом.

"День вишиванки сьогодні єднає всіх українців, незалежно від віку, мови спілкування та віросповідання. Навіть іноземці шанують нашу "вишивану традицію". Хоча з них мало хто знає, що це, в першу чергу, оберіг.

Звичайно, зараз майстрині не розміщують у візерунках тих сакральних знаків, за якими колись можна було дізнатися, наприклад, чи заручена дівчина, з якої вона родини. Кажуть, чим старшою ставала жінка, тим менше вишивки було на її сорочці. Тепер цього правила не дотримуються, судячи із аж занадто «квітучих» вишиванок наших поважних берегинь. Та що вже говорити, коли свого часу сам Іван Франко першим почав носити вишиванку під буденний піджак!

Найважливіше, що сьогодні Україна розквітла вишиванками та посмішками тих, хто ідентифікує себе українцем. Вітаю і приєднуюсь", - написала вона.

Ірина Ванникова (фото: facebook.com/irina.vannikova)

Українські військові, які сьогодні захищають нашу країну від окупантів, з нагоди Дня вишиванки одягнули" танк! Так привітали співгромадян бійці 10-й гірничо-штурмової бригади.

Фото: facebook.com/10brygada

Відомий кінорежисер Олесь Санін показав в мережі фото не тільки у вишиванці і жартівливо прокоментував знімок.

"Наступає день, коли друзі вмовляють тебе зробити фото в шапці і кожусі. Повішу на стінку, підпишу - куркуль", - посміявся він.

Олесь Санін (фото: facebook.com/OlesSanin)

Тіна Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)

Дизайнерка Міла Садовська (фото: facebook.com/sadowskayamila)

Синоптик Наталка Діденко (фото: facebook.com/tala.didenko)

Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя (фото: facebook.com/antytilaofficial)

Політик Андрій Шкіль (Фото: facebook.com/AndrijShkil)

Раніше ми писали про те, що Лілія Ребрик в вишиванці зважилася на експеримент.

Також повідомлялося, що в Австралії показали фешн-шоу українських вишиванок.