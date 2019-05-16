Життєва матриця: чому Зеленський хоче інавгурацію 19 травня

Інавгурація Володимира Зеленського (Колаж РБК-Україна)

Цифри один і дев'ять в житті Зеленського відіграють велику роль

Відомий нумеролог і біоенергетик Людмила Жукова пояснила, чому новообраний президент Володимир Зеленський хоче провести інавгурацію саме 19 травня. Про це вона розповіла у своєму коментарі для видання "Главред".

Для Володимира Зеленського дуже важлива цифра 9, і на думку нумеролога, ця цифра для нього дуже благополучна.

"Для нього це дуже благополучна цифра. У світі немає більше дев'яти цифр, їх всього дев'ять. Тобто, його інавгурація проходить під хорошим числом дев'ятки. І прийняті в цей день рішення будуть виконані. І проблеми, які він буде ставити перед собою і народом, будуть вирішені. Дев'ятка – це закінчене число. Можливо, у нас буде якась інша структура. Це якщо трактувати по даті його інавгурації", - пояснила Людмила Жукова.

Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Раніше експерти звернули увагу на те, що після першого туру Володимир Зеленський для дебатів також вибрав 19 число. Людмила Жукова зазначила, що дев'ятка – це не єдине життєве число Зеленського.

"Життєві цифри Володимира Зеленського – 6, 8 і 5. Тобто, у ці дні він може вирішувати будь-які важливі питання. Ще одна головна цифра - одиниця, це його життєва матриця", - додала нумеролог.

До речі, два роки тому Людмила Жукова передбачила, що наступним президентом України стане чоловік, якому буде трохи більше 40 років, а Володимиру Зеленському в цьому році виповнився 41 рік. Також вона зазначила, що після нього президентів в Україні більше не буде.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський жорстко "наїхав" на Раду і посварив мережу.

А також розповідали про те, скільки коштували інавгурації попередніх президентів України.