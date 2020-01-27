Пліснява на продуктах: Супрун розвіяла міф распространный

Уляна Супрун (Фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла про вплив плісняви на здоров'я людини

Уляна Супрун рекомендує не вживати в їжу продукти, на яких з'явилася пліснява, а поширений "перевірений" спосіб - просто прибрати її локально, відрізавши ділянку хліба чи забрати ложкою верхній шар варення - не матиме належного ефекту. Колишній керівник МОЗ України зазначає, що уражена грибом частина зацвілого продукту насправді значно більша, ніж здається на перший погляд.

Медик на своїй сторінці в Facebook звертає увагу, що гриби - цвіль на продуктах - можуть виробляти токсини, які у високих кількостях можуть бути небезпечні.

"Багато людей вважають, що пліснява не шкідлива, тому без зайвих сумнівів споживають їжу, на якій помітні сліди "життя" плісняви, та не поспішають знищувати "грибок" у себе вдома. І дарма", - йдеться в публікації.

Пліснявою є мікроскопічні гриби (мікроміцети) - дуже різноманітна група мікробів. У той же час серед таких грибів є багато важливих, які використовуються промислово (для отримання антибіотиків) або для виготовлення сирів.

Вдихання спор плісняви та контакт із нею може викликати подразнення дихальних шляхів та респіраторні симптоми. При тривалому контактуванні з пліснявою підвищуються ризики виникнення алергій. Крім того, грибні метаболіти можуть виступати збудниками для розвитку астми.

Найбільше пліснява може бути небезпечна для немовлят, дітей, літніх людей, людей із ослабленим імунітетом, для алергіків, астматиків та людей з проблемами шкіри. На тлі серйозного зниження імунітету і високої концентрації спор плісняви, можуть виникати такі серйозні хвороби, як аспергільоз легень, зазначає Супрун.

Для того, щоб запобігти появі плісняви, потрібно контролювати вологість в оселі та стежити за гігієною" приміщення.

Вологість у квартирі бажано підтримувати в межах 40-60%. При більш високих значеннях може зростати ризик розвитку грибків, при більш низькій - страждати слизові оболонки носа, очей і шкіра.

Пліснява може з'являтися в місцях з високою вологістю (на перших поверхах будівель або через протікання несправного водопроводу).

Утеплення холодних стін запобігає утворенню конденсату, який сприяє появі плісняви.

Дуже важлива належна вентиляція - не забувайте користуватися витяжкою і регулярно провітрювати приміщення.

Вчасно змінюйте фільтри в кондиціонерах і зволожувачах повітря - на них можуть виростати цілі колонії грибів, спори яких з рухом повітря можуть розповсюджуватися по приміщенню.

Також пліснява може з'являтися на домашніх рослинах в горщиках, тому варто стежити за станом грунту.

У разі появи неприємного запаху пересадіть рослину у інший горщик, використовуйте дренаж та очищуйте листки від пилу.

Щоб позбутися плісняви потрібно ретельно очистити це місце, використовуючи хлоровмісні мийні засоби, а також обробити місце фунгіцидами.