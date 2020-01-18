Супрун пояснила, у чому небезпека ідеальних профілів в мережі

Супрун розповіла, як соціальні мережі впливають на психічне здоров'я
Уляна Супрун розповіла про вплив соцмереж на психіку людини і чому "ідеальні" акаунти можуть викликати депресію та проблеми зі здоров'ям. Колишня керівниця МОЗ України пояснила, що в деяких випадках межа між самопрезентацією в профілях і реальністю для людини може стиратися і тоді нескладно загубити себе.
Також у фоловерів, які дивляться в мережах "ідеально відшліфовані фото" знаменитостей або блогерів, може виникнути гнітюче відчуття власної "ущербності" - мовляв, у нас не такий стильний одяг, синці під очима, зайві кілограми і взагалі нудне життя. Медик на сторінці в Facebook нагадує, що люди більш схильні показувати моменти успіху і щасливого життя, а не тернистий шлях до самостановлення.
"Коли ми спостерігаємо за чужим постійним щастям, починаємо задавати собі питання типу "А що зі мною не так?" або "Чому інші можуть, а у мене не виходить?", - йдеться в публікації.
Ще в 50-х роках минулого століття американський соціолог і психолог Ервінг Гоффман написав роботу про прагнення людини у повсякденному житті "надягати маску", бути ніби актор. Зараз же соціальні мережі стають сприятливою авансценою для повномасштабного розігрування вистав, пише Супрун.
Переглядаючи свій "ідеальний" профіль, людина сама починає в нього вірити, і в тому є як негативні, так і позитивні наслідки.
Так, людина може насправді почати працювати над собою, змінювати спосіб життя, аби адаптувати його під образ в житті соціальному і почуватися краще.
Однак є й інша сторона медалі - може виникнути й підміна реальностей, коли проблеми життя "неідеального" будуть витіснятися та не усвідомлюватися. У свою чергу, це може призвести до особистісної кризи або депресії.
Супрун рекомендує в першу чергу розібратися, навіщо вам взагалі порівнювати себе з кимось і що це вам дає. Важливо відокремлювати картинку, яку нам показують і реальність, а не тільки орієнтуватися на інших і порівнювати себе з ними.
"Знецінити все те, що маємо, і виховати негативне сприйняття або й ненависть до себе - дуже просто. Залежність від інтернету та соціальних мереж значною мірою цьому сприяє. Попри це збільшує ризики появи тривожності, депресії, порушення сну та зору, а також може впливати на появу нереалістичних очікувань і негативного сприйняття свого тіла", - пише Супрун.
Також медик не рекомендує ризикувати своїм психічним і фізичним здоров'ям заради віртуального схвалення вашого життя, й іноді навіть корисно бути поза зоною досяжності.