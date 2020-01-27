Плесень на продуктах: Супрун развеяла распространный миф

Уляна Супрун рассказала про влияние плесени на здоровье человека
Уляна Супрун рекомендует не употреблять в пищу продукты, на которых появилась плесень, а распространенный "проверенный" способ - просто убрать ее локально, отрезав участок хлеба и забрать ложкой верхний слой варенья - не окажет должного эффекта. Бывший руководитель Минздрава Украины отмечает, что пораженная грибом часть зацвели продукта на самом деле значительно больше, чем кажется на первый взгляд.
Медик на своей странице в Facebook обращает внимание, что грибы - плесень на продуктах - могут производить токсины, которые в высоких количествах могут быть опасны.
"Многие люди считают, что плесень не вредна, поэтому без лишних сомнений потребляют пищу, на которой заметны следы "жизни" плесени, и не спешат уничтожать "грибок" у себя дома. И зря", - говорится в публикации.
Плесенью являются микроскопические грибы (микромицеты) - очень разнообразная группа микробов. В то же время среди таких грибов есть много важных, которые используются промышленно (для получения антибиотиков) или для изготовления сыров.
Вдыхание спор плесени и контакт с ней может вызвать раздражение дыхательных путей и респираторные симптомы. При длительном контактировании с плесенью повышаются риски возникновения аллергий. Кроме того, грибные метаболиты могут выступать побудителями для развития астмы.
Больше всего плесень может быть опасна для младенцев, детей, пожилых, людей с ослабленным иммунитетом, для аллергиков, астматиков и людей с проблемами кожи. На фоне серьезного снижения иммунитета и высокой концентрации спор плесени, могут возникать серьезные болезни, как аспергиллез легких, отмечает Супрун.
Для того, чтобы предотвратить появление плесени, нужно контролировать влажность в доме и следить за "гигиеной" помещения.
Также плесень может появляться на домашних растениях в горшках, поэтому стоит следить за состоянием почвы.
В случае появления неприятного запаха пересадите растение в другой горшок, используйте дренаж и очищайте листья от пыли.
Чтобы избавиться от плесени нужно тщательно очистить это место, используя хлорсодержащие моющие средства, а затем обработать место фунгицидами.