ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Плесень на продуктах: Супрун развеяла распространный миф

STYLERЖизнь    27.01.2020 - 07:05
Плесень на продуктах: Супрун развеяла распространный миф
Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала про влияние плесени на здоровье человека

Уляна Супрун рекомендует не употреблять в пищу продукты, на которых появилась плесень, а распространенный "проверенный" способ - просто убрать ее локально, отрезав участок хлеба и забрать ложкой верхний слой варенья - не окажет должного эффекта. Бывший руководитель Минздрава Украины отмечает, что пораженная грибом часть зацвели продукта на самом деле значительно больше, чем кажется на первый взгляд.

Медик на своей странице в Facebook обращает внимание, что грибы - плесень на продуктах - могут производить токсины, которые в высоких количествах могут быть опасны.

"Многие люди считают, что плесень не вредна, поэтому без лишних сомнений потребляют пищу, на которой заметны следы "жизни" плесени, и не спешат уничтожать "грибок" у себя дома. И зря", - говорится в публикации.

Плесенью являются микроскопические грибы (микромицеты) - очень разнообразная группа микробов. В то же время среди таких грибов есть много важных, которые используются промышленно (для получения антибиотиков) или для изготовления сыров.

Вдыхание спор плесени и контакт с ней может вызвать раздражение дыхательных путей и респираторные симптомы. При длительном контактировании с плесенью повышаются риски возникновения аллергий. Кроме того, грибные метаболиты могут выступать побудителями для развития астмы.

Больше всего плесень может быть опасна для младенцев, детей, пожилых, людей с ослабленным иммунитетом, для аллергиков, астматиков и людей с проблемами кожи. На фоне серьезного снижения иммунитета и высокой концентрации спор плесени, могут возникать серьезные болезни, как аспергиллез легких, отмечает Супрун.

Для того, чтобы предотвратить появление плесени, нужно контролировать влажность в доме и следить за "гигиеной" помещения.

  • Влажность в квартире желательно поддерживать в пределах 40-60%. При более высоких значениях может возрастать риск развития грибков, при более низкой - страдать слизистые оболочки носа, глаз и кожа.
  • Плесень может появляться в местах с высокой влажностью (на первых этажах зданий или из-за протекания неисправного водопровода).
  • Утепление холодных стен предотвращает образование конденсата, который способствует появлению плесени.
  • Очень важна надлежащая вентиляция - не забывайте пользоваться вытяжкой и регулярно проветривать помещение.
  • Вовремя меняйте фильтры в кондиционерах и увлажнителях воздуха - на них могут вырастать целые колонии грибов, споры которых с движением воздуха могут распространяться по помещению.

Также плесень может появляться на домашних растениях в горшках, поэтому стоит следить за состоянием почвы.

В случае появления неприятного запаха пересадите растение в другой горшок, используйте дренаж и очищайте листья от пыли.

Чтобы избавиться от плесени нужно тщательно очистить это место, используя хлорсодержащие моющие средства, а затем обработать место фунгицидами.

Украинцев оставляют в больницах дольше, чем нужно: Супрун сделала резкое заявление Плотно покушать на ночь и похорошеть: Супрун раскрыла секрет молодости
Новости Украины здоровое питаниездоровая едаУльяна Супрун
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь