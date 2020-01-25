Супрун розповіла про небезпечний розлад: існує понад 500 видів

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла про те, чим небезпечні фобії

Уляна Супрун розповіла про те, у чому небезпека фобій, які бувають страхи, і як з ними боротися. Про це ексчиновниця повідомила на своїй сторінці в Facebook.

За словами медика, багато людей стикаються з ірраціональним страхом, розуміють це, але нічого вдіяти не можуть. Одначе з фобіями можна і потрібно боротися.

Фобія відрізняється від звичайного страху своєю стійкістю, тривалістю та інтенсивністю. На відміну від звичайного страху, який минає, фобії впливають на якість життя людини. На думку Супрун, фобії - це психічний розлад.

"Фобії є психічними розладами, які викликають значний стрес і можуть серйозно погіршити й соціальне, і професійне життя людини", - пише ексглава МОЗ.

У світі понад 500 досліджених фобій, які можна поділити на категорії:

Специфічні фобії (або прості) - це страх перед конкретним об'єктом, ситуацією або дією. Приміром, людина боїться будь-якого виду тварини (гризунів, комах, рептилій, собак тощо); страх висоти, темряви, грому, польотів, закритого простору, крові або медичного втручання.

Соціальні фобії - людина боїться пильної уваги з боку інших людей. Такі фобії призводять до уникнення соціальних контактів. В їх основі - боязнь отримати негативну оцінку зі сторони. Наприклад, страх публічних виступів, відвідування публічних туалетів або роздягалень, знайомства з новими людьми, співбесід, зустрічей, вечірок і так далі.

Агорафобія - боязнь опинитися в місцях та ситуаціях, з яких ймовірно буде складно або незручно вибратися, або де не може бути надана допомога при панічній атаці, падінні, нападі тощо.

Як боротися з фобіями

Першим кроком стане усвідомлення і констатація. Після чого Супрун рекомендує звернутися до психотерапевта, крім того, непогано було б освоїти техніки медитації та релаксації.

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) є одним з найбільш ефективних способів лікування. КПТ проводиться спеціалістом, і спрямована на боротьбу зі свідомими й несвідомими негативними переконаннями та установками, що призводять до підвищеної тривожності.

Медикаментозне лікування може допомогти знизити емоційне напруження. Але прийом ліків має поєднуватися з психотерапією.