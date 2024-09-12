PlayStation 5 и PS5 Pro: в чем заключается разница между двумя консолями

После различных слухов и утечек PlayStation 5 Pro наконец-то официально представлена - с новым графическим процессором, ценой в 700 долларов и без встроенного дисковода. Однако, что делает эту новую консоль на 40 процентов дороже существующей PS5?

Про различия между PlayStation 5 и PS5 Pro, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Различия в характеристиках и производительности

По словам Марка Церни, главного архитектора PlayStation 5, PS5 Pro имеет три основных улучшения производительности по сравнению со стандартной PS5.

Она оснащена:

новым, более мощным графическим процессором для большей вычислительной мощности и более быстрого рендеринга

расширенной трассировкой лучей для улучшенных отражений в игре и более захватывающего освещения

новым масштабированием PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), чтобы поддерживать высокую частоту кадров без ущерба для разрешения и качества изображения

Sony утверждает, что графический процессор обещает иметь на 67 процентов больше вычислительных блоков и на 28 процентов более быструю память, что дает на 45 процентов более быстрый рендеринг.

Однако скорость процессора и хранилища в PS5 Pro не изменилась, поэтому, хотя она должна обеспечивать разрешение 4K и поддерживать 60 кадров в секунду или выше, возможно, консоль не будет загружаться или загружать игры быстрее.

PlayStation 5 Pro (фото: The Verge)

Самое большое изменение для нынешних владельцев PS5 заключается в том, что игра на PS5 Pro больше не потребует выбора между режимами производительности и точности (решение, которое многие текущие игры навязывают пользователям для приоритета либо плавности частоты кадров, либо более четкой графики).

Но Sony может просто перенести эти ориентиры с PS5 Pro, поскольку предстоящая консоль также поддерживает игры в 8K. Возможно, режимы производительности и точности все еще будут с нами, если играть в игры в 8K означает снова жертвовать частотой кадров - что, несомненно, так и будет.

Что касается трассировки лучей, то эта функция поддерживается на PS5 с момента запуска. Но расширенная трассировка лучей PS5 Pro обещает сделать ее лучше, с более динамичными отражениями и преломлением света.

В принципе, игры с красивым освещением и множеством отражений должны выглядеть немного красивее.

До сих пор трассировка лучей на текущей PS5 была немного слабее по сравнению с тем, что возможно на ПК с высокопроизводительными графическими процессорами. Но это больше связано с самими играми, чем с консолью.

Многие игры не оптимизированы для трассировки лучей на консолях, хотя были некоторые выдающиеся игры для PS5, такие как Marvel's Spider-Man 2, которые имеют хорошую производительность трассировки лучей. PS5 Pro должна просто сделать их вид лучше без ущерба для частоты кадров.

Дополнительные технические особенности PS5 Pro

PSSR, основанное на искусственном интеллекте масштабирование, является наиболее техническим программным трюком из функций PS5 Pro. Это очень похоже на популярную функцию DLSS от Nvidia на ПК, и это средство пост-обработки, которое помогает достичь более высокой частоты кадров при высоких разрешениях.

Стандартная PS5 использует более традиционное сглаживание, в то время как PS5 Pro будет использовать машинное обучение для масштабирования вещей на основе того, что активно отображается на вашем экране. Это одна из тех вещей, которые работают в фоновом режиме, чтобы упорядочить мелкие детали.

Еще один способ, которым PS5 Pro должна быть более производительной, чем текущая PS5, заключается в ее поддержке Wi-Fi 7 (PS5 имеет Wi-Fi 6 и даже не перешла на 6E, когда вышла Slim).

Это может быть полезно при загрузке массивных игр на 2 ТБ внутренний твердотельный накопитель Pro с более высокими скоростями, но только если ваша домашняя сеть поддерживает Wi-Fi 7 - что большинство людей еще не приняли из-за связанных с этим затрат.

PSSR (фото: The Verge)

Физические различия, которые известны на данный момент

Помимо нового графического процессора и переработанной системы охлаждения, которую он потребует, самыми большими физическими различиями в PS5 Pro являются ее дизайн и отсутствие дисковода.

Pro будет высокой и длинной, как оригинальная PS5, но с тонкостью, пересмотренной Slim-модели. У нее есть новый ребристый элемент дизайна по всей длине боковых разрезов на ее съемных пластинах (для которых Sony будет продавать заменители позже).

Отсутствие дисковода может быть исправлено путем покупки того же модульного дисковода за 79,99 долларов, который Sony уже продает для PS5 Slim.

Справедливо думать, что "профессиональная" консоль требует всех наворотов, включая физические носители, которые могут предпочесть некоторые фанаты, но это может быть только началом цифрового будущего для следующего поколения консолей. По крайней мере слот M.2 сохраняется на Pro для добавления еще большего быстрого хранилища.

Еще одним элементом постоянно меняющихся портов ввода/вывода на консолях PS5 являются порты USB, которые на PS5 Pro продолжают медленное движение к почти полному использованию USB-C.

Дисковод в PlayStation 5 (фото: The Verge)

Сравнение портов USB на всех трех консолях PlayStation 5:

PlayStation 5 (оригинальная): Один USB-C и один USB-A на передней панели; Два USB-A на задней панели

PS5 (Slim): 2 USB-C на передней панели и 2 USB-A на задней панели

PS5 Pro: 2 USB-C на передней панели и 1 USB-C и один USB-A на задней панели

Неизвестно, насколько быстрым будет каждый из них на Pro, но учитывая, что как оригинальная PS5, так и Slim имеют три порта SuperSpeed 10Gbps и один более медленный порт, вероятно, безопасной ставкой будет то, что Pro последует этому примеру.

Одна вещь, которая не меняется, это контроллеры. PS5 Pro будет поставляться с тем же старым белым контроллером DualSense, в комплекте с его потенциометром на основе аналоговых джойстиков, которые могут дрейфовать с течением времени.

Четыре USB-порта оригинальной PS5

Переработанные порты USB (фото: The Verge)

Для кого предназначена PlayStation 5 Pro?

Это второе поколение консолей с выпуском "Pro" модели в середине цикла, и хотя PS4 Pro, похоже, была в целом хорошо принята в 2016 году, давайте не забывать, что она была запущена по первоначальной цене PS4 в 400 долларов наряду с более дешевой slim-моделью.

Рынок сейчас выглядит совсем иначе, с тем, что slim PS5 не предлагает снижения цены (кроме случайных игр в комплекте), а PS5 Pro поставляется по крутой цене в 700 долларов (или 780 долларов с дополнительным дисководом). PS5 Pro кажется в основном для суперфанов PlayStation, которые могут просто купить ее практически по любой цене.

Но есть и другие люди, которые ищут что-то, что они могут просто включить и играть - без трати времени на драйвера или дел с конфигурациями и затратами игрового ПК. Для этих людей PS5 Pro кажется отличным вариантом, даже если стоимость может заставить их сначала растеряться.