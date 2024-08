Покорит сердце любого геймера. 5 причин, почему стоит выбрать PlayStation, а не Xbox и ПК

Удобный интерфейс

PS5 принесла новый интерфейс от Sony, который делает акцент на легком доступе к играм и контенту, а не на куче плиток с предложениями и рекомендациями, которые могут вызвать СДВГ.

Первое, что вы видите после входа в систему, - это последняя сыгранная игра, а большую часть экрана занимает сопутствующая информация, такая как прогресс и подсказки.

Вы можете вручную перейти в магазин, список друзей, библиотеку игр и приложений на аккаунте, но по умолчанию консоль предполагает, что вы включили ее, чтобы играть, и позволяет перейти к последней запущенной игре одним нажатием кнопки.

Отличные контроллеры

Dualshock 4 был хорошим геймпадом, но Dualsense выводит его на совершенно новый уровень благодаря адаптивным триггерам. Теперь вы не просто нажимаете на спусковой крючок, а чувствуете сопротивление, когда натягиваете лук или при лезете по веревке.

Эта тактильная обратная связь отлично работает для погружения в совместимые игры. Плюс ко всему, его просто удобнее держать в руках (хотя это дело вкуса).

Еще одно преимущество Dualsense - практичность. Даже в 2024 году Microsoft продолжает настаивать на том, что батарейный контроллер - это отличная идея, и пользователям приходится мириться с этим или покупать аккумуляторы.

В то же время Dualsense можно заряжать через современный USB-C или официальную беспроводную зарядку, что гораздо удобнее, чем искать новые батарейки из-за того, что контроллер разрядился прямо посреди игры.

Эксклюзивы

Sony славится своими эксклюзивами: зачастую это настолько крутые игры, что только ради них не грех купить консоль. God of War, The Last of Us, Marvel's Spider-Man, Uncharted - пожалуй, самые известные серии из тех, что долгое время были эксклюзивами для консолей PlayStation.

Да, сейчас много чего выходит на ПК, но спустя годы после их первоначального релиза. Некоторые замечательные игры, такие как Shadow of the Colossus, Gravity Rush и The Last Guardian, до сих пор неиграбельны на других устройствах.

Более доступные диски

В таком подходе есть и практическая ценность. Со временем цифровые магазины устаревших консолей закрываются, и оказывается, что диск или картридж - единственный способ получить интересующую вас игру. Некоторые игры могут снять с продажи в течение жизненного цикла консоли - просто потому, что издатель решил не продлевать лицензию.

Плюс ко всему, вы всегда можете перепродать то, что вам не понравилось, и вернуть значительную часть потраченных денег. С цифрой это не сработает.

Привычка

Этот аргумент может показаться не самым серьезным, но на самом деле он имеет ключевое значение. Для многих игроков первой "большой" консолью стала PS4, которая на закате поколения была доступной по цене, а игры для нее можно было приобрести недорого.

Со временем был создан профиль, расширен список друзей, заработаны достижения, включая несколько платин. После перехода на PlayStation 5, все приобретенные игры и достижения остаются доступными, а некоторые игры даже получают бесплатные обновления, улучшая качество графики.

Переход на другую платформу, например Xbox, означает начало с чистого листа: пустая библиотека, отсутствие друзей и активности. Все придется покупать заново, а накопленный прогресс будет утерян, за исключением кроссплатформенных проектов.

Хотя можно рассуждать о закрытой экосистеме и ее недостатках, пользователь Xbox, рассматривающий переход на PlayStation, столкнется с аналогичными проблемами. Таким образом, привычка к экосистеме и наличие полной библиотеки игр и аккаунта становятся весомыми причинами остаться с выбранным брендом.