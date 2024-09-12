PlayStation 5 та PS5 Pro: у чому полягає різниця між двома консолями

Після різних чуток і витоків PlayStation 5 Pro офіційно представлена - з новим графічним процесором, ціною в 700 доларів і без вбудованого дисководу. Однак, що робить цю нову консоль на 40 відсотків дорожче за існуючу PS5?

Про різницю між PlayStation 5 і PS5 Pro, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Відмінності в характеристиках та продуктивності

За словами Марка Церні, головного архітектора PlayStation 5, PS5 Pro має три основні покращення продуктивності порівняно зі стандартною PS5.

Вона оснащена:

новим, потужнішим графічним процесором для більшої обчислювальної потужності та більш швидкого рендерингу

розширеним трасуванням променів для покращених відображень у грі та більш захоплюючого освітлення

новим масштабуванням PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), щоб підтримувати високу частоту кадрів без шкоди для вирішення та якості зображення

Sony стверджує, що графічний процесор обіцяє мати на 67 відсотків більше обчислювальних блоків і на 28 відсотків швидшу пам'ять, що дає на 45 відсотків швидший рендеринг.

Однак швидкість процесора і сховища в PS5 Pro не змінилася, тому, хоча вона повинна забезпечувати дозвіл 4K і підтримувати 60 кадрів в секунду або вище, можливо, консоль не завантажуватиметься або завантажувати ігри швидше.

PlayStation 5 Pro (фото: The Verge)

Найбільша зміна для нинішніх власників PS5 полягає в тому, що гра на PS5 Pro більше не вимагатиме вибору між режимами продуктивності та точності (рішення, яке багато поточних ігор нав'язують користувачам для пріоритету або плавності частоти кадрів, або чіткішої графіки).

Але Sony може просто перенести ці орієнтири з PS5 Pro, оскільки майбутня консоль також підтримує ігри 8K. Можливо, режими продуктивності та точності все ще будуть з нами, якщо грати в ігри в 8K означає знову жертвувати частотою кадрів - що, безперечно, так і буде.

Щодо трасування променів, то ця функція підтримується на PS5 з моменту запуску. Але розширене трасування променів PS5 Pro обіцяє зробити його кращим, з більш динамічними відбиттями та заломленням світла.

В принципі, ігри з гарним освітленням та безліччю відображень повинні виглядати трохи красивішими.

До цих пір трасування променів на поточній PS5 було трохи слабшим у порівнянні з тим, що можливо на ПК з високопродуктивними графічними процесорами. Але це більше пов'язано із самими іграми, ніж з консоллю.

Багато ігор не оптимізовані для трасування променів на консолях, хоча були деякі визначні ігри для PS5, такі як Marvel's Spider-Man 2, які мають хорошу продуктивність трасування променів. PS5 Pro повинна просто зробити їх вигляд кращим без шкоди для частоти кадрів.

Додаткові технічні особливості PS5 Pro

PSSR, заснований на штучному інтелекті масштабування, є найбільш технічним програмним трюком із функцій PS5 Pro. Це дуже схоже на популярну функцію DLSS від Nvidia на ПК, і це засіб постобробки, який допомагає досягти вищої частоти кадрів при високих дозволах.

Стандартна PS5 використовує більш традиційне згладжування, в той час як PS5 Pro використовуватиме машинне навчання для масштабування речей на основі того, що активно відображається на вашому екрані. Це одна з тих речей, які працюють у фоновому режимі, щоб упорядкувати дрібні деталі.

Ще один спосіб, яким PS5 Pro має бути більш продуктивною, ніж поточна PS5, полягає у її підтримці Wi-Fi 7 (PS5 має Wi-Fi 6 і навіть не перейшла на 6E, коли вийшла Slim).

Це може бути корисно при завантаженні масивних ігор на 2 ТБ внутрішній твердотільний накопичувач Pro з більш високими швидкостями, але тільки якщо ваша домашня мережа підтримує Wi-Fi 7 - що більшість людей ще не прийняли через пов'язані з цим витрати.

PSSR (фото: The Verge)

Фізичні відмінності, які відомі на даний момент

Крім нового графічного процесора та переробленої системи охолодження, яку він вимагатиме, найбільшими фізичними відмінностями в PS5 Pro є її дизайн та відсутність дисководу.

Pro буде високою і довгою, як оригінальна PS5, але з тонкістю переглянутої Slim-моделі. Вона має новий ребристий елемент дизайну по всій довжині бічних розрізів на її знімних пластинах (для яких Sony продаватиме замінники пізніше).

Відсутність дисковода може бути виправлена шляхом покупки того ж модульного дисковода за 79,99 доларів, який Sony продає вже для PS5 Slim.

Справедливо думати, що "професійна" консоль вимагає всіх наворотів, включаючи фізичні носії, які можуть віддати перевагу деяким фанатам, але це може бути тільки початком цифрового майбутнього для наступного покоління консолей. Принаймні слот M.2 зберігається на Pro для додавання ще більшого швидкого сховища.

Ще одним елементом постійно змінних портів введення/виведення на консолях PS5 є порти USB, які на PS5 Pro продовжують повільний рух до майже повного використання USB-C.

Дисковод у PlayStation 5 (фото: The Verge)

Порівняння портів USB на всіх трьох консолях PlayStation 5:

PlayStation 5 (оригінальна): Один USB-C та один USB-A на передній панелі; Два USB-A на задній панелі

PS5 (Slim): 2 USB-C на передній панелі та 2 USB-A на задній панелі

PS5 Pro: 2 USB-C на передній панелі та 1 USB-C та один USB-A на задній панелі

Невідомо, наскільки швидким буде кожен з них на Pro, але враховуючи, що як оригінальна PS5, так і Slim мають три порти SuperSpeed 10Gbps і один повільніший порт, ймовірно, безпечною ставкою буде те, що Pro наслідуватиме цей приклад.

Одна річ, яка не змінюється, це контролери. PS5 Pro буде поставлятися з тим же старим білим контролером DualSense, у комплекті з його потенціометром на основі аналогових джойстиків, які можуть дрейфувати з часом.

Чотири USB-порти оригінальної PS5

Перероблені порти USB (фото: The Verge)

Для кого призначена PlayStation 5 Pro?

Це друге покоління консолей з випуском "Pro" моделі в середині циклу, і хоча PS4 Pro, схоже, була в цілому добре прийнята в 2016 році, давайте не забувати, що вона була запущена за початковою ціною PS4 в 400 доларів поряд з більш дешевою slim-моделлю.

Ринок зараз виглядає зовсім інакше, з тим, що slim PS5 не пропонує зниження ціни (крім випадкових ігор у комплекті), а PS5 Pro поставляється за крутою ціною 700 доларів (або 780 доларів з додатковим дисководом). PS5 Pro здається в основному для суперфанів PlayStation, які можуть просто купити її практично за будь-яку ціну.

Але є й інші люди, які шукають щось, що вони можуть просто включити та грати - без витрачання часу на драйвера чи справ із конфігураціями та витратами ігрового ПК. Для цих людей PS5 Pro видається чудовим варіантом, навіть якщо вартість може змусити їх спочатку розгубитися.