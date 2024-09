Революция в игровой индустрии. Sony официально представила новую консоль PlayStation 5 Pro

Характеристики игровой консоли

Марк Церни, главный архитектор консоли PS5, заявляет, что PS5 Pro улучшает оригинальную консоль тремя ключевыми способами: более мощным графическим процессором, расширенной трассировкой лучей и настраиваемым масштабированием с использованием искусственного интеллекта.

PS5 Pro поступит в продажу 7 ноября по цене 699,99 долларов США, и она выглядит похожей на тонкую версию PS5 - точно так, как предсказывали недавние утечки. У нее три полосы по бокам, и она не поставляется с дисководом. Вы сможете отдельно приобрести дисковод 4K Blu-ray и дополнительные крышки для консоли.

"Это самая мощная консоль, которую мы когда-либо создавали”, - говорит Церни. По его словам, аппаратные обновления внутри приведут к увеличению скорости рендеринга на 45 процентов, что должно улучшить детализацию некоторых игр и частоту кадров.

Одной из ключевых причин для PS5 Pro является то, чтобы игрокам не приходилось выбирать режимы производительности вместо режимов точности. "Игроки выбирают производительность примерно три четверти времени", - говорит Церни.

Новая PlayStation 5 Pro, рядом с нынешней стандартной PS5, и контроллер DualSense (фото: Sony)

Sony обновила графический процессор внутри PS5 Pro с 67 процентов большим количеством вычислительных блоков, чем в текущей консоли PS5, и она также имеет на 28 процентов более быструю память.

Эта дополнительная мощность также должна улучшить игры с трассировкой лучей, при этом Sony предполагает, что разработчики смогут "отбрасывать лучи с двойной и иногда тройной скоростью по сравнению с текущей консолью PS5".

PS5 Pro также включает новую функцию Sony, основанную на искусственном интеллекте, PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая по сути является техникой масштабирования, аналогичной DLSS от Nvidia или FSR от AMD.

Дисковод продается отдельно за 80 долларов (фото: Sony)

Это пользовательское масштабирование PSSR предназначено для замены существующей реализации временного сглаживания или масштабирования игры.

Церни кратко продемонстрировал несколько игр, работающих на PS5 Pro, включая The Last of Us Part II с большей детализацией, сохраняя при этом целевые 60 кадров в секунду вместо режима точности 30 кадров в секунду на PS5.

Дополнительные функции PlayStation 5 Pro

Sony также включает в PS5 Pro опцию “Game Boost", которая будет применяться к более чем 8500 совместимым играм PS4. "Эта функция может стабилизировать или улучшить производительность поддерживаемых игр PS4 и PS5", - говорит Хидэаки Нишино, генеральный директор группы платформенного бизнеса Sony Interactive Entertainment.

PS5 Pro также будет поддерживать подключение Wi-Fi 7, VRR и разрешение 8K, а Скотт Стейн из CNET, который получил ранний доступ к консоли, говорит, что теперь она поставляется с большим твердотельным накопителем емкостью 2 ТБ и меняет один из своих задних портов USB-A на дополнительный порт USB-C.

Играм необходимо будет установить патчи, чтобы воспользоваться некоторыми из функций PS5 Pro, и Sony говорит, что разработчики готовят бесплатные обновления программного обеспечения для существующих игр, которые будут обозначены как игры PS5 Pro Enhanced - до 50 из них к моменту запуска 7 ноября, согласно.

Первая партия игр PS5 Pro Enhanced будет включать Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant и The Last of Us Part II Remastered.

Заметная разница в качестве (фото: The Verge)

Сообщается, что разработчики также могут добавлять объемное освещение или даже показывать вам больше персонажей на заднем плане сцены.

PS5 Pro также совместима с гарнитурой PlayStation VR2 - где Церни рассказал, что она в конечном итоге будет поддерживать игры с более высоким разрешением - портативным устройством PlayStation Portal и существующими контроллерами PS5.

Sony говорит, что она не меняет пользовательский интерфейс или сетевые сервисы для PS5 Pro, поэтому они будут идентичны существующей консоли.

Предзаказы на PS5 Pro начнутся 26 сентября, перед запуском в розничных магазинах 7 ноября.