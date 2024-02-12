Будет мощнейшая консоль. Названы сроки выхода Sony PlayStation 6

Sony планирует сделать PlayStation 6 наиболее мощной консолью в своем поколении. Компания готова затратить на разработку столько времени, сколько потребуется для достижения этой амбициозной цели.

Об Этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про мобильные технологии и игровой индустрии Wccftech .

Что известно о новой приставке

Разработка новой игровой приставки уже продолжается около года, при этом окончательные технические характеристики пока не определены компанией. На текущий момент известно только одно - она будет базироваться на технологиях AMD.

Другие поставщики, в том числе NVIDIA, больше не рассматриваются, несмотря на то, что изначально велись переговоры с несколькими поставщиками.

Кроме того, Sony активно консультируется с различными игровыми студиями относительно настройки системы и интересуется мнением разработчиков.

Компания делает ставку на использование системы машинного обучения, технологий искусственного интеллекта и комплексного применения трассировки лучей. Однако последнее будет доступно только в некоторых играх из-за высокой нагрузки на процессор.

Инсайдер предполагает, что релиз PlayStation 6 состоится не ранее 2028 года. До этого Sony планирует выпустить PlayStation 5 Pro, о которой уже ходят слухи.

Несмотря на отсутствие официального анонса, компания уже начала распространение продвинутых девкитов пятерки среди сторонних студий. Различные источники также утверждали, что её релиз запланирован на более поздний срок в текущем году.