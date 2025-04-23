Планеты покажут "небесный смайлик": когда и как можно увидеть редкое зрелище

Украинцы смогут увидеть редкое явление на небе уже на этой неделе. Планеты соединятся с Луной и создадут настоящий "небесный смайлик". Астрономы говорят, что увидите это зрелище можно будет невооруженным глазом и главное - посмотреть на небо в определенное время.

Что это за "смайлик" и когда его можно будет увидеть на небе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Live Science.

Как образуется "смайлик"

В небе соединятся одновременно Венера, Сатурн и узкий серп молодой Луны и это сочетание создаст фигуру, которая очень напоминает "смайлик". Венера будет сиять выше над восточным горизонтом, Сатурн чуть ниже, а между ними расположится тоненький серп Луны. Они сформируют треугольник, который издалека будет напоминать улыбающееся лицо в небе.

Увидеть этот "смайлик" можно будет с любой точки Земли и единственное условие - чистый горизонт и ясное небо.

"Тонкая луна выглядит как улыбка, а яркие Венера и Сатурн - как глаза. Для многих это будет выглядеть как настоящий смайлик в небе",- рассказала посол Солнечной системы NASA Бренда Калбертсон.

Когда искать "смайлик" на небе

Чтобы увидеть эту улыбающуюся композицию, придется поставить будильник, потому что "смайлик" появится на небе 25 апреля перед рассветом, а точнее - с 5:30. Длиться это чудо будет около часа - до 6:30, пока не взойдет Солнце.

Смотреть нужно на восток или восток-северо-восток, низко над горизонтом. Астрономы говорят, что увидеть "смайлик" можно будет невооруженным глазом, но если у вас есть бинокль или телескоп - вы сможете лучше рассмотреть детали.

В астрономии момент, когда два или более небесных тела появляются в небе одновременно и очень близко друг к другу, называют соединением. Когда объекта три - тройным соединением. Подобные зрелища случаются редко и длятся совсем недолго, поэтому - не пропустите "небесный смайлик".