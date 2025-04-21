До 18 метеоров в час: когда весенний звездопад Лириды устроит небесное шоу

Каждую весну Земля проходит через след обломков кометы Тэтчер, и это означает лишь одно - возвращаются Лириды. Один из древнейших звездопадов снова украсит ночное небо. В апреле 2025 года он будет хорошо виден даже невооруженным глазом, и в пиковую ночь можно будет увидеть до 18 метеоров в час.

Что известно об этом звездопаде, когда и как его можно будет посмотреть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Time and date.

Что такое звездопад Лириды

Лириды - это метеорный поток, который ежегодно появляется во второй половине апреля. Его источником является комета C/1861 G1 Тэтчер, которая оставляет после себя след из пыли и обломков. Когда эти частицы попадают в атмосферу Земли, они сгорают, оставляя за собой яркие вспышки - те самые "падающие звезды".

Лириды известны с более 2600 лет - первые упоминания о них встречаются еще в китайских хрониках.

Когда смотреть на звездопад Лириды

Первый весенний метеорный поток (звездопад) Лириды длится почти две недели. В 2025 году этот звездопад можно будет наблюдать с 14 по 30 апреля, но пик наступит завтра, 22 апреля - в 16:00 по Киеву.

По словам ученых, в пик звездопада можно будет увидеть до 18 метеоров в час. Точка, из которой они будут выходить - это созвездие Лиры, которую астрономы называют точкой радианта метеорного потока. Зрелище будет создавать впечатление, что из созвездия выходят звезды и падают на Землю.

Созвездие Лиры и его самую яркую звезду Вега можно будет увидеть на небе уже с наступлением темноты. Но ученые не советуют начинать наблюдение за звездопадом ночью, поскольку Луна находится в убывающей фазе и ее освещенность будет всего 38%. 22 апреля он взойдет в 3:52 по киевскому времени.

Как наблюдать звездопад