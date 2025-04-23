Планети покажуть "небесний смайлик": коли та як можна побачити рідкісне видовище

Українці зможуть побачити рідкісне явище на небі вже цього тижня. Планети поєднаються з Місяцем і творять справжній "небесний смайлик". Астрономи кажуть, що побачите це видовище можна буде неозброєним оком і головне - подивитися на небо у визначений час.

Що це за "смайлик" та коли його можна буде побачити на небі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Live Science.

Як утвориться "смайлик"

У небі поєднаються одночасно Венера, Сатурн та вузький серп молодого Місяця і це поєднання створить фігуру, яка дуже нагадує "смайлик". Венера буде сяяти вище над східним горизонтом, Сатурн трохи нижче, а між ними розташується тоненький серп Місяця. Вони сформують трикутник, яке здалека буде нагадувати усміхнене обличчя у небі.

Побачити цей "смайлик" можна буде з будь-якої точки Землі і єдина умова - чистий горизонт та ясне небо.

"Тонкий місяць виглядає як посмішка, а яскраві Венера та Сатурн - як очі. Для багатьох це буде виглядати як справжній смайлик у небі",- розповіла посол Сонячної системи NASA Бренда Калбертсон.

Коли шукати "смайлик" на небі

Щоб побачити цю усміхнену композицію, доведеться поставити будильник, бо "смайлик" з'явиться на небі 25 квітня перед світанком, а точніше - з 5:30. Тривати це диво буде близько години - до 6:30, поки не зійде Сонце.

Дивитися потрібно на схід або схід-північний схід, низько над горизонтом. Астрономи кажуть, що побачити "смайлик" можна буде неозброєним оком, але якщо у вас є бінокль або телескоп - ви зможете краще роздивитися деталі.

В астрономії момент, коли два або більше небесних тіла з'являються у небі одночасно і дуже близько одне до одного, називають з'єднанням. Коли об'єкта три - потрійним з'єднанням. Подібні видовища трапляються рідко і тривають зовсім недовго, тому - не проґавте "небесний смайлик".