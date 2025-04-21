Магнитные бури снова ударят: когда ожидается пик шторма и как уберечь здоровье
Магнитные бури в последней декаде апреля принесут нам еще несколько пиковых дней с геоштормом. Ожидается мощная магнитная буря, которая вызовет ухудшение самочувствия у многих людей на планете и может вызвать сбой в работе техники и связи.
Когда прогнозируются магнитные бури на ближайшей неделе и как можно защитить себя от их влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Прогноз магнитных бурь с 21 по 26 апреля
21 апреля (понедельник) - умеренная магнитная буря с К-индекс 4. Ближе к вечеру ситуация начнет меняться, а геомагнитная активность усиливаться. Возможно недомогание и головные боли.
22 апреля (вторник) - сильная магнитная буря уровня G2 с К-индекс 6. Такая буря вызывает плохое самочувствие у многих людей, сонливость, головные боли, спад активности.
23 апреля (среда) - пик магнитной бури, которая достигнет G3 (К-индекс 7). Возможно влияние не только на самочувствие людей, но и на работу техники и связи.
24 апреля (четверг) - геомагнитная активность начнет снижаться, но большую часть дня показатели будут держаться на уровне G-2 (К-индекс 5-6). Самочувствие у многих людей будет не очень хорошим.
25 апреля (пятница) - умеренная геомагнитная ситуация на уровне G1 (К-индекс 4). Возможны эмоциональные перепады, сильная усталость, снижение концентрации, слабость.
26 апреля (суббота) - геомагнитное поле стабилизируется, ожидается не более К-индекс 2
Стоит отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться даже до нескольких раз в сутки. Поэтому ученые советуют следить за информацией и предупреждениями.
Что такое магнитная буря?
Это реакция магнитного поля Земли на выбросы солнечной плазмы. Она вызывает возмущения, которые могут влиять на электронику, связь, а также - на биологические процессы в теле человека.
Как магнитные бури влияют на человека
Научно доказано, что магнитные бури влияют на самочувствие человека и жизнедеятельность. В первую очередь, изменения в геомагнитной ситуации чувствуют пожилые люди, люди с метеочувствительностью, младенцы и люди с хроническими заболеваниями.
При сильных магнитных бурях, от К-индекс 4 и выше, ухудшение самочувствия могут испытывать многие люди на планете.
Основные симптомы:
- Головная боль
- Мигрень
- Тошнота
- Слабость
- Усталость
- Бессонница ночью и сонливость днем
- Скачки артериального давления
- Обострение хронических болезней
- Панические атаки
- Повышение тревожности
- Раздражительность
- Апатия
- Депрессивные состояния
- Чрезмерная эмоциональность
- Снижение концентрации и работоспособности
- Туман в голове
Чем выше показатели магнитной бури - тем больше симптомов может возникать у человека. При очень сильных магнитных бурях также наблюдается сбой в работе техники, особенно у средств связи - мобильная и радиосвязь, спутники, GPRS.
Как защитить организм во время магнитных бурь
Врачи на такие дни всегда дают пациентам общие рекомендации:
- Полноценно высыпаться (7-9 часов)
- Пить много воды
- Не перегружать организм физически и психологически
- Важные дела, дальние поездки, тяжелые физические упражнения - перенести на другой день
- Стоит полноценно и сбалансировано питаться, добавить в рацион много овощей и фруктов
- Исключить: много кофе, энергетики, алкоголь, вредную пищу, сигареты
- Избегайте стрессов и конфликтов
- Обязательно гуляйте на свежем воздухе
- Проветривайте помещение
- Ложитесь раньше спать и старайтесь вечер провести спокойно
- Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под руками необходимые препараты
Если состояние здоровья значительно ухудшается - обращаться за помощью врачей
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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center
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