Магнитные бури снова ударят: когда ожидается пик шторма и как уберечь здоровье

Магнитные бури в последней декаде апреля принесут нам еще несколько пиковых дней с геоштормом. Ожидается мощная магнитная буря, которая вызовет ухудшение самочувствия у многих людей на планете и может вызвать сбой в работе техники и связи.

Когда прогнозируются магнитные бури на ближайшей неделе и как можно защитить себя от их влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь с 21 по 26 апреля

21 апреля (понедельник) - умеренная магнитная буря с К-индекс 4. Ближе к вечеру ситуация начнет меняться, а геомагнитная активность усиливаться. Возможно недомогание и головные боли.

22 апреля (вторник) - сильная магнитная буря уровня G2 с К-индекс 6. Такая буря вызывает плохое самочувствие у многих людей, сонливость, головные боли, спад активности.

23 апреля (среда) - пик магнитной бури, которая достигнет G3 (К-индекс 7). Возможно влияние не только на самочувствие людей, но и на работу техники и связи.

24 апреля (четверг) - геомагнитная активность начнет снижаться, но большую часть дня показатели будут держаться на уровне G-2 (К-индекс 5-6). Самочувствие у многих людей будет не очень хорошим.

25 апреля (пятница) - умеренная геомагнитная ситуация на уровне G1 (К-индекс 4). Возможны эмоциональные перепады, сильная усталость, снижение концентрации, слабость.

26 апреля (суббота) - геомагнитное поле стабилизируется, ожидается не более К-индекс 2

Стоит отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться даже до нескольких раз в сутки. Поэтому ученые советуют следить за информацией и предупреждениями.

Что такое магнитная буря?

Это реакция магнитного поля Земли на выбросы солнечной плазмы. Она вызывает возмущения, которые могут влиять на электронику, связь, а также - на биологические процессы в теле человека.

Как магнитные бури влияют на человека

Научно доказано, что магнитные бури влияют на самочувствие человека и жизнедеятельность. В первую очередь, изменения в геомагнитной ситуации чувствуют пожилые люди, люди с метеочувствительностью, младенцы и люди с хроническими заболеваниями.

При сильных магнитных бурях, от К-индекс 4 и выше, ухудшение самочувствия могут испытывать многие люди на планете.

Основные симптомы:

Головная боль

Мигрень

Тошнота

Слабость

Усталость

Бессонница ночью и сонливость днем

Скачки артериального давления

Обострение хронических болезней

Панические атаки

Повышение тревожности

Раздражительность

Апатия

Депрессивные состояния

Чрезмерная эмоциональность

Снижение концентрации и работоспособности

Туман в голове

Чем выше показатели магнитной бури - тем больше симптомов может возникать у человека. При очень сильных магнитных бурях также наблюдается сбой в работе техники, особенно у средств связи - мобильная и радиосвязь, спутники, GPRS.

Как защитить организм во время магнитных бурь

Врачи на такие дни всегда дают пациентам общие рекомендации:

Полноценно высыпаться (7-9 часов)

Пить много воды

Не перегружать организм физически и психологически

Важные дела, дальние поездки, тяжелые физические упражнения - перенести на другой день

Стоит полноценно и сбалансировано питаться, добавить в рацион много овощей и фруктов

Исключить: много кофе, энергетики, алкоголь, вредную пищу, сигареты

Избегайте стрессов и конфликтов

Обязательно гуляйте на свежем воздухе

Проветривайте помещение

Ложитесь раньше спать и старайтесь вечер провести спокойно

Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под руками необходимые препараты

Если состояние здоровья значительно ухудшается - обращаться за помощью врачей