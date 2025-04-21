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Магнитные бури снова ударят: когда ожидается пик шторма и как уберечь здоровье

Понедельник 21 апреля 2025 07:00
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Магнитные бури снова ударят: когда ожидается пик шторма и как уберечь здоровье Прогноз магнитных бурь с 21 по 26 апреля (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в последней декаде апреля принесут нам еще несколько пиковых дней с геоштормом. Ожидается мощная магнитная буря, которая вызовет ухудшение самочувствия у многих людей на планете и может вызвать сбой в работе техники и связи.

Когда прогнозируются магнитные бури на ближайшей неделе и как можно защитить себя от их влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь с 21 по 26 апреля

21 апреля (понедельник) - умеренная магнитная буря с К-индекс 4. Ближе к вечеру ситуация начнет меняться, а геомагнитная активность усиливаться. Возможно недомогание и головные боли.

22 апреля (вторник) - сильная магнитная буря уровня G2 с К-индекс 6. Такая буря вызывает плохое самочувствие у многих людей, сонливость, головные боли, спад активности.

23 апреля (среда) - пик магнитной бури, которая достигнет G3 (К-индекс 7). Возможно влияние не только на самочувствие людей, но и на работу техники и связи.

24 апреля (четверг) - геомагнитная активность начнет снижаться, но большую часть дня показатели будут держаться на уровне G-2 (К-индекс 5-6). Самочувствие у многих людей будет не очень хорошим.

25 апреля (пятница) - умеренная геомагнитная ситуация на уровне G1 (К-индекс 4). Возможны эмоциональные перепады, сильная усталость, снижение концентрации, слабость.

26 апреля (суббота) - геомагнитное поле стабилизируется, ожидается не более К-индекс 2

Стоит отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться даже до нескольких раз в сутки. Поэтому ученые советуют следить за информацией и предупреждениями.

Что такое магнитная буря?

Это реакция магнитного поля Земли на выбросы солнечной плазмы. Она вызывает возмущения, которые могут влиять на электронику, связь, а также - на биологические процессы в теле человека.

Как магнитные бури влияют на человека

Научно доказано, что магнитные бури влияют на самочувствие человека и жизнедеятельность. В первую очередь, изменения в геомагнитной ситуации чувствуют пожилые люди, люди с метеочувствительностью, младенцы и люди с хроническими заболеваниями.

При сильных магнитных бурях, от К-индекс 4 и выше, ухудшение самочувствия могут испытывать многие люди на планете.

Основные симптомы:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Тошнота
  • Слабость
  • Усталость
  • Бессонница ночью и сонливость днем
  • Скачки артериального давления
  • Обострение хронических болезней
  • Панические атаки
  • Повышение тревожности
  • Раздражительность
  • Апатия
  • Депрессивные состояния
  • Чрезмерная эмоциональность
  • Снижение концентрации и работоспособности
  • Туман в голове

Чем выше показатели магнитной бури - тем больше симптомов может возникать у человека. При очень сильных магнитных бурях также наблюдается сбой в работе техники, особенно у средств связи - мобильная и радиосвязь, спутники, GPRS.

Как защитить организм во время магнитных бурь

Врачи на такие дни всегда дают пациентам общие рекомендации:

  • Полноценно высыпаться (7-9 часов)
  • Пить много воды
  • Не перегружать организм физически и психологически
  • Важные дела, дальние поездки, тяжелые физические упражнения - перенести на другой день
  • Стоит полноценно и сбалансировано питаться, добавить в рацион много овощей и фруктов
  • Исключить: много кофе, энергетики, алкоголь, вредную пищу, сигареты
  • Избегайте стрессов и конфликтов
  • Обязательно гуляйте на свежем воздухе
  • Проветривайте помещение
  • Ложитесь раньше спать и старайтесь вечер провести спокойно
  • Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под руками необходимые препараты

Если состояние здоровья значительно ухудшается - обращаться за помощью врачей

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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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