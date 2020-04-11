Тільки харчування майже 5 тисяч грн: українці поскаржилися на умови обсервації

Коронавірус і вартість обсервації (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні зобов'язує всіх перебуваючих з інших країн перебувати на обсервації

Карантин в Україні пов'язаний з низкою обмежувальних заходів для тих, хто приїхав з-за кордону. Кожен, хто повертається, повинен знаходитися на самоізоляції або обсервації з метою запобігання поширення коронавіруса. Евакуйовані українці з Арабських Еміратів поскаржилися на умови та вартість утримання в примусовій обсервації.

Як повідомляється, за пляшку води українцям доводиться платити по 40 гривень. Про це розповідається в матеріалі, опублікованому в Telegram-каналі PavlovskyNews.

Українка поскаржилася на холод у кімнаті, відсутність можливості її покидати й платне харчування.

"Ціна за 2 тижні за двомісний номер - 2996 грн. Якщо хтось хоче бути один у номері - треба платити як за двох! Харчування людям обійшлося в 4850 грн, при цьому воно жахливе. На фотографії сніданок на одну людину. Води взагалі немає, тільки "Моршинська" 0,5 у склі за 40 грн", - поділилися з нами.

Їжу їм передавати не можна. Крім того, тестів поки не робили.

Українка також повідомила, що людей довго тримали в автобусах. Вона побоюється, що якщо у когось був коронавірус, то саме там він би міг поширитися. Одній жінці стало погано, їй викликали швидку.

"В таких умовах ми насильно захворіємо швидше", - коментує дівчина на відео.

Українці в обсервації поскаржилися на захмарні ціни

Нагадаємо, що ВР може дозволити персональну обробку даних хворих СOVID-19 без їх згоди.