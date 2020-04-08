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В Україні змінили правила карантину: хто тепер може працювати

STYLERЖиття    08.04.2020 - 22:45
В Україні змінили правила карантину: хто тепер може працювати
Карантин в Україні (фото: РБК-Україна)

Уряд України змінив обмежувальні заходи на період карантину через коронавірус

Карантин в Україні через коронавірус продовжено по 24 квітня, а обмежувальні заходи були посилені від 6-го. Сьогодні прем'єр Денис Шмигаль зробив заяву про ймовірне перенесення дати закінчення карантинного режиму на початок травня і додав, що тоді й можна буде говорити про послаблення заборон.

Увечері глава Кабміну зробив чергові уточнення в карантинні заходи. На своїй сторінці у Facebook посадовець роз'яснив, які об'єкти можуть працювати в зазначений період, і кому з громадян у віці від 60 років буде дозволено виходити з домівок і які не підлягають самоізоляції.

Відповідні оновлення правил у постанові про запобігання поширенню COVID-19 підтримали на засіданні уряду, уточнив Шмигаль.

Що змінилося в правилах карантину в Україні

Можуть працювати

  • об'єкти пошти
  • немає заборон на роботу кур'єрів
  • дозволена робота хімчисток
  • будівельні магазини і підприємства
  • об'єкти збирання і заготівлі відходів

Обов'язкова госпіталізація/самоізоляція передбачена для всіх, хто перетинає кордон України.

Місцеві органи влади можуть витрачати гроші з місцевого бюджету і резервних фондів на обсервацію жителів.

Які громадяни у віці 60+ не потребують самоізоляції:

  • депутати всіх рівнів, мери
  • медики
  • військові та правоохоронці
  • судді та всі ті, на кого поширюється дія закону "Про протидію корупції"
  • працівники критичної інфраструктури
  • особи, які беруть участь у заходах по боротьбі з поширенням COVID-19

В Україні змінили правила карантину: хто тепер може працювати

В Україні оновили правила карантину (Фото: facebook.com/dshmyhal)

Як повідомлялося раніше, азартні українці роблять ставки на дату закінчення карантину. Ймовірність припинення обмежувальних заходів 24 квітня букмекери оцінюють лише в 1%, а от не раніше ніж з 1 червня - у 51%.

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