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Только питание почти 5 тысяч грн: украинцы пожаловались на условия обсервации

STYLERКоронавирус    11.04.2020 - 16:37
Только питание почти 5 тысяч грн: украинцы пожаловались на условия обсервации
Коронавирус и стоимость обсервации (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине обязывает всех пребывающих из других стран находиться на обсервации

Карантин в Украине связан с рядом ограничительных мер для тех, кто приехал из-за границы. Каждый, кто возвращается должен находиться на самоизоляции или в обсервации с целью предупреждения распространения коронавируса. Эвакуированные украинцы из Арабских Эмиратов пожаловались на условия и стоимость содержания в принудительной обсервации.

Как сообщается, за бутылку воды украинцам приходится платить по 40 гривен. Об этом рассказывается в материале, опубликованном в Telegram-канале PavlovskyNews.

Украинка пожаловалась на холод в комнате, отсутствие возможности ее покидать и платное питание.

"Цена за 2 недели за двухместный номер - 2996 грн. Если кто-то хочет быть один в номере - надо платить как за двоих! Питание людям обошлось в 4850 грн, при этом оно ужасное. На фотографии завтрак на одного человека. Воды вообще нет, только "Моршинська" 0,5 в стекле за 40 грн", - поделились с нами.

Еду им передавать нельзя. Кроме того, тестов пока не делали.

Украинка также сообщила, что людей долго держали в автобусах. Она опасается, что если у кого-то был коронавирус, то именно там он бы мог распространиться. Одной женщине уже стало плохо - ей вызвали скорую.

"В таких условиях мы насильно заболеем быстрее", - комментирует девушка на видео.

Украинцы в обсервации пожаловались на заоблачные цены

Напомним, что ВР может разрешить персональную обработку данных больных СOVID-19 без их согласия.

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