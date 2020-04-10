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У Херсонській області збільшилася кількість втікачів з-під обсервації

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 20:55
У Херсонській області збільшилася кількість втікачів з-під обсервації
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень

В Херсонській області ще чотири людини, які прибули з тимчасово окупованої Криму, втекли з-під обсервації у Каланчацькому районі, всього втекли 19 осіб. Про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв.

За його словами, відносно всіх порушників карантинних правил складено адміністративні протоколи.

"Зараз їх (які втекли з-під обсервації - ред.), на жаль не 15, а вже 19. Правоохоронці склали на всіх протоколи про адміністративні правопорушення, що передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Зараз всі люди знаходяться на самоізоляції під постійним медико-санітарним контролем", - повідомив Гусєв.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що днями 15 чоловік, які прибули з Криму, втекли з місця обсервації в Херсонській області. Більшість утікачів - із Західної України та Дніпропетровської області.

Також повідомлялося, що станом на 10 квітня на порушників карантину в Україні виписали 4 тисячі адміністративних протоколів. При цьому рівень злочинності знизився на 25-30%.

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