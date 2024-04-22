RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

После скандала с Гринкевичами: Соня Морозюк рассказала о своих заработках

Соня Морозюк (фото: facebook.com/plinskiymedia)
Автор: Иванна Пашкевич

Художница Соня Морозюк рассказала о заработках после коррупционного скандала вокруг семьи ее бывшего жениха Романа Гринкевича.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью автора выставки "Мазня" в программе "33 питання" на "Люкс ФМ".

На чем сейчас зарабатывает Соня Морозюк

По словам художницы, сейчас она получает доходы от продажи картин и мерчей с креативными подписями.

"Все супер. Картины, мерч покупают. До скандала за месяц было 100 тысяч гривен. Продажа картин после скандала была. Все набирает обороты. Думаю, летом все будет супер", - поделилась Соня.

Также артистка призналась, что выставила на продажу обручальное кольцо и колье, которые ей подарил экс-жених Роман.

Соня Морозюк (фото: facebook.com/plinskiymedia)

Вырученные от продажи средства она передаст заместителю командира 14-го отдельного батальона Евгению Карасю.

"Я очень надеюсь, что на момент выхода нашего интервью я уже закрою этот вопрос, передам деньги Евгению Карасю, как и договаривались. На данный момент украшений у меня нет. Они сейчас у тех людей, которые занимаются их продажей", - рассказала художница.

"Если честно, я думала, что это будет происходить немного быстрее. Я никогда с таким не сталкивалась. Но, видите, все идет, как говорится... Я от этого плана не отступаю", - добавила блогерша.

 

Напомним, Морозюк стала фигуранткой коррупционного скандала из-за семьи своего бывшего избранника, львовского предпринимателя Романа Гринкевича.

Его подозревают в хищении средств при закупках для Минобороны и в организации преступной группировки.

17 января автор "Мазни" объявила в соцсетях о разрыве помолвки и намерении продать подарки от экс-жениха.

Суд арестовал Гринкевича на два месяца с возможностью залога в 500 миллионов гривен, а в апреле решение было продлено еще на два месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоррупцияХудожница